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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 16 октября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 16 октября - 15.10.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 16 октября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,96 копейки - до 13,5683 рубля, курс доллара - на 91 копейку, до 97,0121 рубля, курс евро | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T17:47+0300

2024-10-15T17:47+0300

2024-10-15T17:49+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,96 копейки - до 13,5683 рубля, курс доллара - на 91 копейку, до 97,0121 рубля, курс евро - на 19,03 копейки, до 105,6757 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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курсы валют