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Россиянам объяснили, за что штрафуют владельцев старых автомобилей - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, за что штрафуют владельцев старых автомобилей
Россиянам объяснили, за что штрафуют владельцев старых автомобилей - 15.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, за что штрафуют владельцев старых автомобилей
Инспекторы ГАИ продолжают патрулировать дороги и могут выписывать неожиданные штрафы — в частности, их рискуют получить владельцы машин старше десяти лет, пишет | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T12:45+0300
2024-10-15T12:45+0300
авто
гаи
дорожные штрафы
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Инспекторы ГАИ продолжают патрулировать дороги и могут выписывать неожиданные штрафы — в частности, их рискуют получить владельцы машин старше десяти лет, пишет NaAvtotrasse.Законодательство не запрещает использовать старые автомобили, но к ним проявляется повышенное внимание. С 1 сентября прошлого года введен новый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию. Владельцам старых моделей важно поддерживать их в хорошем состоянии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧто касается техосмотра, то проходить его не обязательно, но это важно для безопасности.Патрульные могут проверять машины во время остановки и выписывать штрафы за серьезные неисправности. Например, если установлены светодиодные лампы в оптике, не работает система ABS или используются неподходящие под сезон покрышки, владельцу транспортного средства выпишут штраф 500 рублей, а автомобиль отправят на внеочередную техническую экспертизу после устранения дефектов. В отдельных случаях полицейский может даже аннулировать регистрацию машины в ГАИ.Водители с правами на АКПП не могут управлять машинами с МКПП — информация об этом отображается на правах в графе "особые отметки". Штраф за управление таким водителем машиной с МКПП составляет 5-15 тысяч рублей.
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авто, гаи, дорожные штрафы
Авто, ГАИ, дорожные штрафы
12:45 15.10.2024
 
Россиянам объяснили, за что штрафуют владельцев старых автомобилей

NaAvtotrasse: владельцы машин старше десяти лет рискуют получить штрафы

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС ГИБДД
Сотрудники ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Инспекторы ГАИ продолжают патрулировать дороги и могут выписывать неожиданные штрафы — в частности, их рискуют получить владельцы машин старше десяти лет, пишет NaAvtotrasse.
Законодательство не запрещает использовать старые автомобили, но к ним проявляется повышенное внимание. С 1 сентября прошлого года введен новый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию. Владельцам старых моделей важно поддерживать их в хорошем состоянии.
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Что касается техосмотра, то проходить его не обязательно, но это важно для безопасности.
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Патрульные могут проверять машины во время остановки и выписывать штрафы за серьезные неисправности. Например, если установлены светодиодные лампы в оптике, не работает система ABS или используются неподходящие под сезон покрышки, владельцу транспортного средства выпишут штраф 500 рублей, а автомобиль отправят на внеочередную техническую экспертизу после устранения дефектов. В отдельных случаях полицейский может даже аннулировать регистрацию машины в ГАИ.
Водители с правами на АКПП не могут управлять машинами с МКПП — информация об этом отображается на правах в графе "особые отметки". Штраф за управление таким водителем машиной с МКПП составляет 5-15 тысяч рублей.
 
АвтоГАИдорожные штрафы
 
 
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