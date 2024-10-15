https://1prime.ru/20241015/mashiny-852186197.html
Россиянам объяснили, за что штрафуют владельцев старых автомобилей
Россиянам объяснили, за что штрафуют владельцев старых автомобилей - 15.10.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, за что штрафуют владельцев старых автомобилей
Инспекторы ГАИ продолжают патрулировать дороги и могут выписывать неожиданные штрафы — в частности, их рискуют получить владельцы машин старше десяти лет, пишет | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T12:45+0300
2024-10-15T12:45+0300
2024-10-15T12:45+0300
авто
гаи
дорожные штрафы
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/30/833713034_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bcb88087ab557d388616d74acfe62891.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Инспекторы ГАИ продолжают патрулировать дороги и могут выписывать неожиданные штрафы — в частности, их рискуют получить владельцы машин старше десяти лет, пишет NaAvtotrasse.Законодательство не запрещает использовать старые автомобили, но к ним проявляется повышенное внимание. С 1 сентября прошлого года введен новый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию. Владельцам старых моделей важно поддерживать их в хорошем состоянии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧто касается техосмотра, то проходить его не обязательно, но это важно для безопасности.Патрульные могут проверять машины во время остановки и выписывать штрафы за серьезные неисправности. Например, если установлены светодиодные лампы в оптике, не работает система ABS или используются неподходящие под сезон покрышки, владельцу транспортного средства выпишут штраф 500 рублей, а автомобиль отправят на внеочередную техническую экспертизу после устранения дефектов. В отдельных случаях полицейский может даже аннулировать регистрацию машины в ГАИ.Водители с правами на АКПП не могут управлять машинами с МКПП — информация об этом отображается на правах в графе "особые отметки". Штраф за управление таким водителем машиной с МКПП составляет 5-15 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20241011/dolya-852119964.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/30/833713034_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24d6720baa4d71497644aada4270151c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, гаи, дорожные штрафы
Авто, ГАИ, дорожные штрафы
Россиянам объяснили, за что штрафуют владельцев старых автомобилей
NaAvtotrasse: владельцы машин старше десяти лет рискуют получить штрафы
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ.
Инспекторы ГАИ продолжают патрулировать дороги и могут выписывать неожиданные штрафы — в частности, их рискуют получить владельцы машин старше десяти лет, пишет NaAvtotrasse
.
Законодательство не запрещает использовать старые автомобили, но к ним проявляется повышенное внимание. С 1 сентября прошлого года введен новый перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию. Владельцам старых моделей важно поддерживать их в хорошем состоянии.
Что касается техосмотра, то проходить его не обязательно, но это важно для безопасности.
Аналитики сообщили о снижении доли "китайцев" в импорте авто в РФ
Патрульные могут проверять машины во время остановки и выписывать штрафы за серьезные неисправности. Например, если установлены светодиодные лампы в оптике, не работает система ABS или используются неподходящие под сезон покрышки, владельцу транспортного средства выпишут штраф 500 рублей, а автомобиль отправят на внеочередную техническую экспертизу после устранения дефектов. В отдельных случаях полицейский может даже аннулировать регистрацию машины в ГАИ.
Водители с правами на АКПП не могут управлять машинами с МКПП — информация об этом отображается на правах в графе "особые отметки". Штраф за управление таким водителем машиной с МКПП составляет 5-15 тысяч рублей.