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Мосбиржа запустит торговлю платиной и палладием

Мосбиржа запустит торговлю платиной и палладием - 15.10.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа запустит торговлю платиной и палладием

Московская биржа с понедельника расширит платиной и палладием торги драгметаллами, следует из сообщения торговой площадки. | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T17:31+0300

2024-10-15T17:31+0300

2024-10-15T17:31+0300

экономика

россия

мосбиржа

палладий

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Московская биржа с понедельника расширит платиной и палладием торги драгметаллами, следует из сообщения торговой площадки. "Двадцать первого октября 2024 года Московская биржа расширяет линейку инструментов рынка драгоценных металлов и начинает торги платиной и палладием. Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях с участием центрального контрагента... Поставка драгметаллов осуществляется в обезличенном виде на металлические счета участников клиринга", - говорится в сообщении. Профессиональным участникам рынка и их клиентам, в том числе частным инвесторам, станут доступны операции купли-продажи платины и палладия в рублёвых ценах за грамм с расчетами сегодня (TOD) и завтра (TOM) и инструменты своп. Заключение сделок будет проходить с 10.00 до 19.00 мск, уточняет торговая площадка. "Запуск биржевых торгов платиной и палладием позволит определить справедливую цену на эти драгметаллы, которая в дальнейшем сможет выступать дополнительным индикатором состояния рынка для всех категорий его участников", - прокомментировал управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень, слова которого приводятся в релизе. "Россия играет важную роль на мировом рынке драгоценных металлов, а спрос на платину и палладий распределен между автомобильной, ювелирной, химической, медицинской, электротехнической и прочими отраслями промышленности. Это позволяет с большой долей уверенности говорить, что новые инструменты заинтересуют различные категории инвесторов", - также отметил он. Сделки на рынке драгоценных металлов Московской биржи заключают банки, производители и потребители драгметаллов, крупнейшие розничные брокеры и управляющие компании, а также физические лица. Доступ частных инвесторов к биржевым торгам предоставляют более 100 профессиональных участников рынка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа, палладий