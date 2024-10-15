https://1prime.ru/20241015/neft-852183197.html

МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 15.10.2024, ПРАЙМ

МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста на 660 тысяч баррелей в... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T11:11+0300

2024-10-15T11:11+0300

2024-10-15T11:11+0300

энергетика

мэф

нефть

добыча

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4697a34e112ceb4d1bff77a3ac66f77c.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста на 660 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Если не произойдет никаких дальнейших незапланированных сбоев, прогнозируется, что мировые поставки нефти увеличатся на 660 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году", - говорится в октябрьском докладе МЭА. Аналогичный прогноз МЭА давало в сентябре. "Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, во главе с Америкой, увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, в то время как альянс ОПЕК+ сократит добычу на 820 тысяч баррелей в сутки. При условии сохранения дополнительных добровольных ограничений ОПЕК+, прогнозируется рост поставок на 2 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, до 105 миллиона баррелей в сутки", - добавляет агентство.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мэф, нефть, добыча