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МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году
МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 15.10.2024, ПРАЙМ
МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста на 660 тысяч баррелей в... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T11:11+0300
2024-10-15T11:11+0300
энергетика
мэф
нефть
добыча
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста на 660 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Если не произойдет никаких дальнейших незапланированных сбоев, прогнозируется, что мировые поставки нефти увеличатся на 660 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году", - говорится в октябрьском докладе МЭА. Аналогичный прогноз МЭА давало в сентябре. "Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, во главе с Америкой, увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, в то время как альянс ОПЕК+ сократит добычу на 820 тысяч баррелей в сутки. При условии сохранения дополнительных добровольных ограничений ОПЕК+, прогнозируется рост поставок на 2 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, до 105 миллиона баррелей в сутки", - добавляет агентство.
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мэф, нефть, добыча
Энергетика, МЭФ, Нефть, добыча
11:11 15.10.2024
 
МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

МЭА сохранило прогноз по добыче нефти в мире на уровне 102,9 миллиона б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста на 660 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Если не произойдет никаких дальнейших незапланированных сбоев, прогнозируется, что мировые поставки нефти увеличатся на 660 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году", - говорится в октябрьском докладе МЭА. Аналогичный прогноз МЭА давало в сентябре.
"Ожидается, что добыча в странах, не входящих в ОПЕК+, во главе с Америкой, увеличится на 1,5 миллиона баррелей в сутки, в то время как альянс ОПЕК+ сократит добычу на 820 тысяч баррелей в сутки. При условии сохранения дополнительных добровольных ограничений ОПЕК+, прогнозируется рост поставок на 2 миллиона баррелей в сутки в 2025 году, до 105 миллиона баррелей в сутки", - добавляет агентство.
 
ЭнергетикаМЭФНефтьдобыча
 
 
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