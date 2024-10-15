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МЭА отметило рост нефтяного экспорта России

МЭА отметило рост нефтяного экспорта России - 15.10.2024, ПРАЙМ

МЭА отметило рост нефтяного экспорта России

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч баррелей в сутки к августу, до | 15.10.2024, ПРАЙМ

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2024-10-15T11:13+0300

энергетика

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в сентябре нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч баррелей в сутки к августу, до 7,5 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. По расчетам МЭА, экспорт нефти и нефтепродуктов из России в августе был на 290 тысяч баррелей в сутки меньше июльского - порядка 7 миллионов баррелей в сутки, что стало минимумом с марта 2021 года. "После падения в августе на 300 тысяч баррелей в сутки, до менее чем 7,05 миллиона баррелей в сутки, российский нефтяной экспорт подскочил на 500 тысяч баррелей в сутки за месяц, до 7,5 миллиона баррелей в сутки", - говорится в докладе. "Несмотря на увеличение объемов, выручка за месяц снизилась на 880 миллионов долларов из-за падения цен, в основном за счет нефтепродуктов", - добавили в МЭА. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. А сокращения еще на 2,2 миллиона баррелей, введенные позднее, планируется постепенно сводить на нет с декабря. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.

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россия, нефть, мэа