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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2024 года - 15.10.2024, ПРАЙМ
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МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2024 года
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2024 года - 15.10.2024, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2024 года
Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 40 тысяч баррелей в сутки, до 860 тысяч, и теперь... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T11:14+0300
2024-10-15T11:14+0300
энергетика
мэа
нефть
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 40 тысяч баррелей в сутки, до 860 тысяч, и теперь ожидает спрос на уровне 102,84 миллиона баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада МЭА. "Мы ожидаем умеренный рост мирового спроса в среднем на 860 тысяч баррелей в сутки в 2024 году, что на 40 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в отчете за прошлый месяц", - говорится в докладе. Среди сдерживающих факторов роста мирового спроса МЭА называет замедление потребления нефти в Китае. В сентябрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 103 миллиона баррелей в сутки и рост примерно на 900 тысяч баррелей в сутки. Согласно таблицам, приложенным к докладу, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 102,84 миллиона баррелей в сутки, а рост - примерно 862 тысячи баррелей в сутки со 101,978 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким образом, прогноз темпов роста спроса снизился на 40 тысяч баррелей в сутки. Мировой спрос на нефть в 2025 году МЭА ожидает на уровне 103,838 миллиона баррелей в сутки. Прогноз роста спроса повышен на 44 тысячи баррелей - до 998 тысяч баррелей в сутки с 954 тысяч баррелей в сутки в сентябрьском докладе.
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мэа, нефть
Энергетика, МЭА, Нефть
11:14 15.10.2024
 
МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2024 года

МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в мире до 860 тысяч б/с

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 40 тысяч баррелей в сутки, до 860 тысяч, и теперь ожидает спрос на уровне 102,84 миллиона баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада МЭА.
"Мы ожидаем умеренный рост мирового спроса в среднем на 860 тысяч баррелей в сутки в 2024 году, что на 40 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в отчете за прошлый месяц", - говорится в докладе. Среди сдерживающих факторов роста мирового спроса МЭА называет замедление потребления нефти в Китае.
В сентябрьском докладе МЭА прогнозировало мировой спрос в этом году на уровне 103 миллиона баррелей в сутки и рост примерно на 900 тысяч баррелей в сутки.
Согласно таблицам, приложенным к докладу, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 102,84 миллиона баррелей в сутки, а рост - примерно 862 тысячи баррелей в сутки со 101,978 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким образом, прогноз темпов роста спроса снизился на 40 тысяч баррелей в сутки.
Мировой спрос на нефть в 2025 году МЭА ожидает на уровне 103,838 миллиона баррелей в сутки. Прогноз роста спроса повышен на 44 тысячи баррелей - до 998 тысяч баррелей в сутки с 954 тысяч баррелей в сутки в сентябрьском докладе.
 
ЭнергетикаМЭАНефть
 
 
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