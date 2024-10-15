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МЭА зафиксировало сокращение коммерческих нефтяных запасов нефти в ОЭСР
МЭА зафиксировало сокращение коммерческих нефтяных запасов нефти в ОЭСР - 15.10.2024, ПРАЙМ
МЭА зафиксировало сокращение коммерческих нефтяных запасов нефти в ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе снизились на 13,4 миллиона баррелей, составив 2,811 миллиарда баррелей, и были на 102,7... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T11:16+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе снизились на 13,4 миллиона баррелей, составив 2,811 миллиарда баррелей, и были на 102,7 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы ОЭСР снизились с учетом сезона на 13,4 миллиона баррелей, до 2 811 миллиона баррелей, что на 102,7 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня. По предварительным данным, в сентябре запасы нефти еще больше сократились", - сказано в докладе.
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мэа, оэср, нефть
Энергетика, МЭА, ОЭСР, Нефть
МЭА зафиксировало сокращение коммерческих нефтяных запасов нефти в ОЭСР
МЭА: коммерческие запасы нефти в ОЭСР в августе снизились на 13,4 млн баррелей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в августе снизились на 13,4 миллиона баррелей, составив 2,811 миллиарда баррелей, и были на 102,7 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы ОЭСР снизились с учетом сезона на 13,4 миллиона баррелей, до 2 811 миллиона баррелей, что на 102,7 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня. По предварительным данным, в сентябре запасы нефти еще больше сократились", - сказано в докладе.