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Россия в сентябре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА
Россия в сентябре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА - 15.10.2024, ПРАЙМ
Россия в сентябре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА
Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти в России в сентябре была такой же, как и месяц назад: страна добывала 9,11 миллиона... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T11:17+0300
2024-10-15T11:17+0300
2024-10-15T11:17+0300
энергетика
мэа
россия
нефть
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти в России в сентябре была такой же, как и месяц назад: страна добывала 9,11 миллиона баррелей в сутки, превышая целевой уровень в ОПЕК+ на 140 тысяч баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада агентства. "Добыча сырой нефти в России в сентябре осталась примерно на прежнем уровне - 9,11 миллиона баррелей в сутки, - поскольку рост экспорта опередил сокращение объемов переработки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в августе добыча нефти в России составляла те же 9,11 миллиона баррелей в сутки. При этом, по расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ в сентябре был на уровне 8,98 миллиона баррелей в сутки и страна превысила его на 140 тысяч баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России в сентябре составил 10,5 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. А сокращения еще на 2,2 миллиона баррелей, введенные позднее, планируется постепенно сводить на нет с декабря. Россия в сентябре сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки. Минэнерго РФ сообщало, что Россия в апреле-июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+. Как объясняло министерство, это было связано с разовыми проблемами с графиком поставок и техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем. До конца сентября 2025 года страна компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля, заявляло Минэнерго. Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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мэа, россия, нефть
Энергетика, МЭА, РОССИЯ, Нефть
Россия в сентябре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявили в МЭА
МЭА: Россия в сентябре превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 140 тыс б/с
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что добыча нефти в России в сентябре была такой же, как и месяц назад: страна добывала 9,11 миллиона баррелей в сутки, превышая целевой уровень в ОПЕК+ на 140 тысяч баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада агентства.
"Добыча сырой нефти в России в сентябре осталась примерно на прежнем уровне - 9,11 миллиона баррелей в сутки, - поскольку рост экспорта опередил сокращение объемов переработки", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в августе добыча нефти в России составляла те же 9,11 миллиона баррелей в сутки.
При этом, по расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ в сентябре был на уровне 8,98 миллиона баррелей в сутки и страна превысила его на 140 тысяч баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России в сентябре составил 10,5 миллиона баррелей в сутки.
ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2025 года. А сокращения еще на 2,2 миллиона баррелей, введенные позднее, планируется постепенно сводить на нет с декабря. Россия в сентябре сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки.
Минэнерго РФ сообщало, что Россия в апреле-июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+. Как объясняло министерство, это было связано с разовыми проблемами с графиком поставок и техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем. До конца сентября 2025 года страна компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля, заявляло Минэнерго.
Страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ в марте 2022 года исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.