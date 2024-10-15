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Участники ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи нефти, заметили в МЭА

Участники ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи нефти, заметили в МЭА - 15.10.2024, ПРАЙМ

Участники ОПЕК+ превысили целевые уровни добычи нефти, заметили в МЭА

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в сентябре снизили нефтедобычу на 130 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом, до 34,43 миллиона баррелей в... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T11:18+0300

2024-10-15T11:18+0300

2024-10-15T11:18+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в сентябре снизили нефтедобычу на 130 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августом, до 34,43 миллиона баррелей в сутки, превысив целевые уровни на 720 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно приложенным таблицам, 18 стран-участниц альянса, у которых есть квоты, добывали в сентябре 34,43 миллиона баррелей в сутки. В августе их добыча составляла 34,56 миллиона баррелей. Таким образом, за месяц она снизилась на 130 тысяч баррелей в сутки. "Поставки из 18 стран ОПЕК+, на которые распространяются квоты, по-прежнему на 720 тысяч баррелей в сутки превышают целевой уровень в 33,7 миллиона баррелей в сутки, включая дополнительные ограничения, обещанные Ираком, Россией и Казахстаном", - говорится в докладе. При этом добыча 12 членов ОПЕК снизилась на 650 тысяч баррелей в сутки, до 26,72 миллиона баррелей в сутки, в то время как в странах вне ОПЕК она увеличилась на 120 тысяч баррелей, до 14,2 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, эффективные резервные мощности, исключая 660 тысяч баррелей в сутки, пришедшиеся на попавшие под санкции Иран, Россию и Ливию, где приостановлена добыча, составили 5,6 миллиона баррелей в сутки, отметили в агентстве. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - планируется постепенно отменять с декабря. Россия, Ирак и Казахстан в этом году столкнулись с превышением целевых уровней по добыче нефти, поэтому подготовили и представили секретариату ОПЕК планы по компенсации. Ирак и Казахстан начали компенсации с августа, Россия присоединится к ним в октябре.

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мэа, опек, нефть