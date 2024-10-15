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Цены на нефть упали более чем на четыре процента

Цены на нефть упали более чем на четыре процента - 15.10.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть упали более чем на четыре процента

Мировые цены на нефть во вторник днем теряют более 4% на фоне ослабления рисков по поводу того, что Израиль может направить ответный удар против нефтяной... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T14:42+0300

2024-10-15T14:42+0300

2024-10-15T14:42+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем теряют более 4% на фоне ослабления рисков по поводу того, что Израиль может направить ответный удар против нефтяной инфраструктуры Ирана, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.26 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 4,08%, до 74,3 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель минимально достиг 73,34 доллара, ниже 74 долларов за баррель цена находилась впервые со 2 октября. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI уменьшалась на 4,37%, до 70,6 доллара за баррель. Сдерживает нефтяные котировки заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху администрации США о том, что Израиль готов нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Рынки обратили внимание и на ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный ранее во вторник. Как следует из доклада, МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 40 тысяч баррелей в сутки, до 860 тысяч. Днем ранее в своем докладе ОПЕК также снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года. Влияет на котировки и ослабление оптимизма вокруг экономики Китая, который является крупным импортером и потребителем нефти. Днем ранее официальная статистика показала, что экспорт из страны в сентябре в годовом выражении вырос лишь на 2,4%, хотя аналитики ждали роста на 6%, а импорт в страну поднялся в отчетном месяце только на 0,3% год к году при прогнозе роста на 0,9%. Падение котировок наблюдается несмотря на ослабление доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,14%, до 103,16 пункта. Удешевление доллара традиционно поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте и способствуя росту сырьевых котировок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, цены