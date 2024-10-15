https://1prime.ru/20241015/neft-852194000.html

Нефть продолжает стремительно дешеветь на новостях с Ближнего Востока

Нефть продолжает стремительно дешеветь на новостях с Ближнего Востока - 15.10.2024, ПРАЙМ

Нефть продолжает стремительно дешеветь на новостях с Ближнего Востока

Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются на уменьшении военных рисков на Ближнем Востоке, а также после выхода ежемесячного доклада Международного... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T18:16+0300

2024-10-15T18:16+0300

2024-10-15T18:17+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются на уменьшении военных рисков на Ближнем Востоке, а также после выхода ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 17.27 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,62%, до 73,88 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,89%, до 70,22 доллара. "Цены на нефть сильно снизились сегодня утром после недавнего заявления Израиля о том, что он не будет наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. Это устранило существенные риски для рынка нефти в ближайшей перспективе", - цитирует агентство Блумберг аналитиков ING Эву Мантей (Ewa Manthey) и Уоррена Петерсона (Warren Peterson). Нефть начала заметно дешеветь ещё утром, и днём её удешевление достигло текущих масштабов. Кроме того, ранее во вторник инвесторы могли обратить внимание на выход ежемесячного доклада МЭА, согласно которому организация сохранило прогноз мировой добычи нефти на текущий год: по-прежнему ожидает ее роста на 660 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в день.

https://1prime.ru/20241014/neft-852174689.html

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нефть, цены