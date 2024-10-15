https://1prime.ru/20241015/nissan-852185063.html

Дешевле "Москвича": в Россию привезли новый седан Nissan

Дешевле "Москвича": в Россию привезли новый седан Nissan - 15.10.2024, ПРАЙМ

Дешевле "Москвича": в Россию привезли новый седан Nissan

Компания Nissan предлагает российским потребителям альтернативу китайским седанам - новый Nissan Sylphy, пишут "Автоновости дня". | 15.10.2024, ПРАЙМ

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россия

nissan

авто

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компания Nissan предлагает российским потребителям альтернативу китайским седанам - новый Nissan Sylphy, пишут "Автоновости дня".Согласно изданию, цена на эту модель начинается от 2 171 000 рублей. Автомобиль можно заказать из Китая и компания из Владивостока обещает доставить его с установкой системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС".В сравнении с российским седаном "Москвич 6", Nissan Sylphy оказывается дешевле в базовой комплектации. Автомобиль доступен в черном цвете с черным салоном и оснащен множеством функций, включая кожаный руль, климат-контроль и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.Nissan Sylphy также доступен в Краснодаре, Перми, Благовещенске и Москве. В Москве предлагается более дорогая версия с гибридной силовой установкой e-Power, обладающей низким расходом топлива. Визуально гибридная версия отличается от обычных моделей решеткой радиатора, задними фарами и внутренней отделкой.

https://1prime.ru/20240909/avto-851437409.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, nissan, авто