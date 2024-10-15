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Дешевле "Москвича": в Россию привезли новый седан Nissan
Дешевле "Москвича": в Россию привезли новый седан Nissan - 15.10.2024, ПРАЙМ
Дешевле "Москвича": в Россию привезли новый седан Nissan
Компания Nissan предлагает российским потребителям альтернативу китайским седанам - новый Nissan Sylphy, пишут "Автоновости дня". | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T11:57+0300
2024-10-15T11:57+0300
2024-10-15T12:00+0300
россия
nissan
авто
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компания Nissan предлагает российским потребителям альтернативу китайским седанам - новый Nissan Sylphy, пишут "Автоновости дня".Согласно изданию, цена на эту модель начинается от 2 171 000 рублей. Автомобиль можно заказать из Китая и компания из Владивостока обещает доставить его с установкой системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС".В сравнении с российским седаном "Москвич 6", Nissan Sylphy оказывается дешевле в базовой комплектации. Автомобиль доступен в черном цвете с черным салоном и оснащен множеством функций, включая кожаный руль, климат-контроль и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.Nissan Sylphy также доступен в Краснодаре, Перми, Благовещенске и Москве. В Москве предлагается более дорогая версия с гибридной силовой установкой e-Power, обладающей низким расходом топлива. Визуально гибридная версия отличается от обычных моделей решеткой радиатора, задними фарами и внутренней отделкой.
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россия, nissan, авто
Дешевле "Москвича": в Россию привезли новый седан Nissan
"Автоновости дня": в РФ появились седаны Nissan Sylphy по цене от 2,2 млн рублей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компания Nissan предлагает российским потребителям альтернативу китайским седанам - новый Nissan Sylphy, пишут "Автоновости дня".
Согласно изданию, цена на эту модель начинается от 2 171 000 рублей. Автомобиль можно заказать из Китая и компания из Владивостока обещает доставить его с установкой системы экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС".
В сравнении с российским седаном "Москвич 6", Nissan Sylphy оказывается дешевле в базовой комплектации. Автомобиль доступен в черном цвете с черным салоном и оснащен множеством функций, включая кожаный руль, климат-контроль и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.
Nissan Sylphy также доступен в Краснодаре, Перми, Благовещенске и Москве. В Москве предлагается более дорогая версия с гибридной силовой установкой e-Power, обладающей низким расходом топлива. Визуально гибридная версия отличается от обычных моделей решеткой радиатора, задними фарами и внутренней отделкой.
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