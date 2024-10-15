https://1prime.ru/20241015/svo-852189519.html

"Это случится внезапно". Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался о будущем ВСУ

"Это случится внезапно". Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался о будущем ВСУ - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Это случится внезапно". Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался о будущем ВСУ

Украинские войска могут быть разбиты на передовой в любой момент и могут не дотянуть до инаугурации нового президента США. Таким мнением в беседе на... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T15:07+0300

2024-10-15T15:07+0300

2024-10-15T15:07+0300

спецоперация на украине

сша

всу

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Украинские войска могут быть разбиты на передовой в любой момент и могут не дотянуть до инаугурации нового президента США. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Judging Freedom поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. <…> Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президент США", — сказал он.По словам Джонсона, ВСУ находятся в сложной ситуации на всем фронте, в основном из-за нехватки подготовленных военных кадров.Накануне Министерство обороны России сообщило о том, что российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области. Кроме того, российские военные активно продвигаются на территории Донбасса, освободив за август и первую неделю сентября около 1000 квадратных километров территории и вызвав значительные потери у противника.

https://1prime.ru/20241001/spetsoperatsiya-851892476.html

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сша, всу