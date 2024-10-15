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"Это случится внезапно". Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался о будущем ВСУ
"Это случится внезапно". Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался о будущем ВСУ - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Это случится внезапно". Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался о будущем ВСУ
Украинские войска могут быть разбиты на передовой в любой момент и могут не дотянуть до инаугурации нового президента США. Таким мнением в беседе на... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T15:07+0300
2024-10-15T15:07+0300
2024-10-15T15:07+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Украинские войска могут быть разбиты на передовой в любой момент и могут не дотянуть до инаугурации нового президента США. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Judging Freedom поделился экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. <…> Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президент США", — сказал он.По словам Джонсона, ВСУ находятся в сложной ситуации на всем фронте, в основном из-за нехватки подготовленных военных кадров.Накануне Министерство обороны России сообщило о том, что российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области. Кроме того, российские военные активно продвигаются на территории Донбасса, освободив за август и первую неделю сентября около 1000 квадратных километров территории и вызвав значительные потери у противника.
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сша, всу
Спецоперация на Украине, США, ВСУ
"Это случится внезапно". Экс-аналитик ЦРУ дерзко высказался о будущем ВСУ
Джонсон: ВСУ могут неожиданно потерпеть крах на фронте
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ.
Украинские войска могут быть разбиты на передовой в любой момент и могут не дотянуть до инаугурации нового президента США. Таким мнением в беседе на YouTube-канале Judging Freedom поделился
экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Они будут пытаться бороться дальше. Но будет здорово увидеть, как они потерпят крах, и это случится внезапно. <…> Сложно сказать, доживут ли они до инаугурации нового президент США", — сказал он.
По словам Джонсона, ВСУ находятся в сложной ситуации на всем фронте, в основном из-за нехватки подготовленных военных кадров.
Накануне Министерство обороны России сообщило о том, что российские войска освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области. Кроме того, российские военные активно продвигаются на территории Донбасса, освободив за август и первую неделю сентября около 1000 квадратных километров территории и вызвав значительные потери у противника.
"Разгромлены и отброшены". В США раскрыли, что произошло в зоне СВО