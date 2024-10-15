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"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе - 15.10.2024, ПРАЙМ
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"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе
Вооруженные силы Украины, обороняющие Селидово, встали перед выбором - или сдаться, или погибнуть. Таким образом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive оценил... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T19:03+0300
2024-10-15T19:05+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, обороняющие Селидово, встали перед выбором - или сдаться, или погибнуть. Таким образом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive оценил ситуацию подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."Им (ВСУ - прим. ред.) придется либо сдаться, либо войска умрут на месте", - заявил подполковник.Аргументируя свое утверждение, Дэвис отметил, что украинские войска в Селидово не смогут получить ни пополнения личного состава, ни боеприпасов, ни другого необходимого снабжения.Ведь ВС России, продолжая активное продвижение, практически полностью, по словам подполковника, перекрыли пути для украинских частей в Селидово.
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всу, мнение, донбасс
Спецоперация на Украине, ВСУ, мнение, ДОНБАСС
19:03 15.10.2024 (обновлено: 19:05 15.10.2024)
 
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе

Подполковник ВС США Дэвис: ВСУ в Селидово придется сдаться в плен или погибнуть

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, обороняющие Селидово, встали перед выбором - или сдаться, или погибнуть. Таким образом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive оценил ситуацию подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Им (ВСУ - прим. ред.) придется либо сдаться, либо войска умрут на месте", - заявил подполковник.
Аргументируя свое утверждение, Дэвис отметил, что украинские войска в Селидово не смогут получить ни пополнения личного состава, ни боеприпасов, ни другого необходимого снабжения.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
ВС России освободили половину территории, занятой ВСУ в Курской области
Вчера, 18:41
Ведь ВС России, продолжая активное продвижение, практически полностью, по словам подполковника, перекрыли пути для украинских частей в Селидово.
 
Спецоперация на УкраинеВСУмнениеДОНБАСС
 
 
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