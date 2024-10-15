https://1prime.ru/20241015/svo-852194741.html

"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе

"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе

Вооруженные силы Украины, обороняющие Селидово, встали перед выбором - или сдаться, или погибнуть. Таким образом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive оценил... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T19:03+0300

2024-10-15T19:03+0300

2024-10-15T19:05+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, обороняющие Селидово, встали перед выбором - или сдаться, или погибнуть. Таким образом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive оценил ситуацию подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."Им (ВСУ - прим. ред.) придется либо сдаться, либо войска умрут на месте", - заявил подполковник.Аргументируя свое утверждение, Дэвис отметил, что украинские войска в Селидово не смогут получить ни пополнения личного состава, ни боеприпасов, ни другого необходимого снабжения.Ведь ВС России, продолжая активное продвижение, практически полностью, по словам подполковника, перекрыли пути для украинских частей в Селидово.

https://1prime.ru/20241014/svo-852173721.html

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