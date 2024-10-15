https://1prime.ru/20241015/svo-852194741.html
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе
Вооруженные силы Украины, обороняющие Селидово, встали перед выбором - или сдаться, или погибнуть. Таким образом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive оценил... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T19:03+0300
2024-10-15T19:03+0300
2024-10-15T19:05+0300
спецоперация на украине
всу
мнение
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851452409_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60c919ab4279ba9e0ab3f527a9c124ef.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, обороняющие Селидово, встали перед выбором - или сдаться, или погибнуть. Таким образом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive оценил ситуацию подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."Им (ВСУ - прим. ред.) придется либо сдаться, либо войска умрут на месте", - заявил подполковник.Аргументируя свое утверждение, Дэвис отметил, что украинские войска в Селидово не смогут получить ни пополнения личного состава, ни боеприпасов, ни другого необходимого снабжения.Ведь ВС России, продолжая активное продвижение, практически полностью, по словам подполковника, перекрыли пути для украинских частей в Селидово.
https://1prime.ru/20241014/svo-852173721.html
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851452409_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_30177838ec4587f347c1d5a93b5227d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, мнение, донбасс
Спецоперация на Украине, ВСУ, мнение, ДОНБАСС
"Умрут на месте". В США раскрыли, что готовится в Донбассе
Подполковник ВС США Дэвис: ВСУ в Селидово придется сдаться в плен или погибнуть
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины, обороняющие Селидово, встали перед выбором - или сдаться, или погибнуть. Таким образом в беседе с YouTube-каналом Deep Dive
оценил ситуацию подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Им (ВСУ - прим. ред.) придется либо сдаться, либо войска умрут на месте", - заявил подполковник.
Аргументируя свое утверждение, Дэвис отметил, что украинские войска в Селидово не смогут получить ни пополнения личного состава, ни боеприпасов, ни другого необходимого снабжения.
ВС России освободили половину территории, занятой ВСУ в Курской области
Ведь ВС России, продолжая активное продвижение, практически полностью, по словам подполковника, перекрыли пути для украинских частей в Селидово.