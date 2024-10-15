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"Мы рассчитываем". Офис Зеленского сокрушается о "втором фронте"

"Мы рассчитываем". Офис Зеленского сокрушается о "втором фронте" - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Мы рассчитываем". Офис Зеленского сокрушается о "втором фронте"

Союзники Киева не откроют "второй фронт", написал в своем Telegram-канале советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. | 15.10.2024, ПРАЙМ

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спецоперация на украине

украина

союзники

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Союзники Киева не откроют "второй фронт", написал в своем Telegram-канале советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. "Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта". Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций", - написал Подоляк.О каком именно втором фронте идет речь, советник главы офиса Зеленского не уточнил.

https://1prime.ru/20241015/ukraina-852193457.html

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украина, союзники