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"Мы рассчитываем". Офис Зеленского сокрушается о "втором фронте" - 15.10.2024, ПРАЙМ
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"Мы рассчитываем". Офис Зеленского сокрушается о "втором фронте"
"Мы рассчитываем". Офис Зеленского сокрушается о "втором фронте" - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Мы рассчитываем". Офис Зеленского сокрушается о "втором фронте"
Союзники Киева не откроют "второй фронт", написал в своем Telegram-канале советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T20:11+0300
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спецоперация на украине
украина
союзники
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Союзники Киева не откроют "второй фронт", написал в своем Telegram-канале советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. "Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта". Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций", - написал Подоляк.О каком именно втором фронте идет речь, советник главы офиса Зеленского не уточнил.
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украина, союзники
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Союзники
20:11 15.10.2024 (обновлено: 21:10 15.10.2024)
 
"Мы рассчитываем". Офис Зеленского сокрушается о "втором фронте"

В Офисе Зеленского расстроились, что Запад не откроет им "второй фронт"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Союзники Киева не откроют "второй фронт", написал в своем Telegram-канале советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
"Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками "второго фронта". Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций", - написал Подоляк.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
США заставляют Киев снизить возраст мобилизации, заявили в офисе Зеленского
17:44
О каком именно втором фронте идет речь, советник главы офиса Зеленского не уточнил.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСоюзники
 
 
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