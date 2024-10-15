https://1prime.ru/20241015/svo-852198489.html
"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта
"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта
Вооруженные силы РФ практически разрезали фронт на части. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T22:56+0300
2024-10-15T22:56+0300
2024-10-15T22:57+0300
спецоперация на украине
фронт
всу
оценка
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ практически разрезали фронт на части. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Это уже все это уже, считай, разрезали фронт", — сказал полковник. Вместе с тем он отметил, что украинские части находятся в тяжелом положении в Курской области, и они будут вынуждены оттуда отходить. Схожая ситуация сложилась и на Купянском направлении, где украинские формирования в скором времени могут попасть в окружение, сказал Стариков."Они маневрами действуют", — подытожил полковник.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://1prime.ru/20241013/svo-852155163.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фронт, всу, оценка
Спецоперация на Украине, фронт, ВСУ, оценка
"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта
Стариков: ВС РФ фактически разорвали украинской фронт на части
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ практически разрезали фронт на части. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"Это уже все это уже, считай, разрезали фронт", — сказал полковник.
Вместе с тем он отметил, что украинские части находятся в тяжелом положении в Курской области, и они будут вынуждены оттуда отходить. Схожая ситуация сложилась и на Купянском направлении, где украинские формирования в скором времени могут попасть в окружение, сказал Стариков.
"Тысячи украинцев". На Западе предсказали новый удар по ВСУ
"Они маневрами действуют", — подытожил полковник.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.