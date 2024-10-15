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"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта

"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта

Вооруженные силы РФ практически разрезали фронт на части. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. | 15.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ практически разрезали фронт на части. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Это уже все это уже, считай, разрезали фронт", — сказал полковник. Вместе с тем он отметил, что украинские части находятся в тяжелом положении в Курской области, и они будут вынуждены оттуда отходить. Схожая ситуация сложилась и на Купянском направлении, где украинские формирования в скором времени могут попасть в окружение, сказал Стариков."Они маневрами действуют", — подытожил полковник.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://1prime.ru/20241013/svo-852155163.html

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фронт, всу, оценка