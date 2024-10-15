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"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта - 15.10.2024, ПРАЙМ
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"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта
"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта
Вооруженные силы РФ практически разрезали фронт на части. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков. | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T22:56+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ практически разрезали фронт на части. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Это уже все это уже, считай, разрезали фронт", — сказал полковник. Вместе с тем он отметил, что украинские части находятся в тяжелом положении в Курской области, и они будут вынуждены оттуда отходить. Схожая ситуация сложилась и на Купянском направлении, где украинские формирования в скором времени могут попасть в окружение, сказал Стариков."Они маневрами действуют", — подытожил полковник.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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фронт, всу, оценка
Спецоперация на Украине, фронт, ВСУ, оценка
22:56 15.10.2024 (обновлено: 22:57 15.10.2024)
 
"Это уже все". На Украине заговорили о разрыве фронта

Стариков: ВС РФ фактически разорвали украинской фронт на части

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ практически разрезали фронт на части. Об этом в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"Это уже все это уже, считай, разрезали фронт", — сказал полковник.
Вместе с тем он отметил, что украинские части находятся в тяжелом положении в Курской области, и они будут вынуждены оттуда отходить. Схожая ситуация сложилась и на Купянском направлении, где украинские формирования в скором времени могут попасть в окружение, сказал Стариков.
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"Они маневрами действуют", — подытожил полковник.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
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