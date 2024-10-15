https://1prime.ru/20241015/ukraina-852190770.html

"Города разрушены". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

"Города разрушены". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Города разрушены". В США забили тревогу из-за катастрофы на Украине

Украина продолжает терять свои территории, а также понесла огромные потери среди личного состава. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive рассказал... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T16:04+0300

2024-10-15T16:04+0300

2024-10-15T16:04+0300

спецоперация на украине

сша

россия

всу

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Украина продолжает терять свои территории, а также понесла огромные потери среди личного состава. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive рассказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис."Мы постоянно видим, что все больше украинских военных погибает, они теряют территории, а их города разрушены", — заявил Дэвис.Он отметил, что ситуация для Киева плохая на всех фронтах, включая тактический, дипломатический и политический. В то же время, Дэвис предупреждает, что Украине могут грозить еще более серьезные последствия, если она не изменит свое направление действий.Россия методично продолжает продвигаться на запад в направлении Покровска, а районы вокруг города все больше попадают под контроль российских войск и их артиллерии, заключил эксперт.Согласно данным Минобороны России, 14 октября российские подразделения освободили село Левадное в Запорожской области и отразили 14 контратак ВСУ на разных направлениях. Были атакованы также 119 мест скопления техники и живой силы, а потери Украины составили до 1765 военнослужащих.

https://1prime.ru/20241015/svo-852189519.html

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сша, россия, всу