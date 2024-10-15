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Экс-глава "Укрэнерго" раскритиковал власти Украины за ситуацию в энергетике
Экс-глава "Укрэнерго" раскритиковал власти Украины за ситуацию в энергетике - 15.10.2024, ПРАЙМ
Экс-глава "Укрэнерго" раскритиковал власти Украины за ситуацию в энергетике
Бывший руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что властям Украины стоило начать децентрализацию энергосети еще в прошлом году, тогда бы... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T16:46+0300
2024-10-15T16:46+0300
2024-10-15T16:46+0300
энергетика
украина
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Бывший руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что властям Украины стоило начать децентрализацию энергосети еще в прошлом году, тогда бы сейчас не пришлось судорожно пытаться обеспечить поставки электроэнергии, пишет газета New York Times. Ранее Владимир Зеленский признал, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. При этом газета Financial Times писала, что украинские чиновники подвергли критике министра энергетики Германа Галущенко за недостаточные меры по борьбе с энергетическим кризисом. По словам должностных лиц, Галущенко выступает за строительство крупных и дорогостоящих ядерных реакторов, которое занимает по несколько лет. При этом меры по возведению небольших электростанций начались только в этом году. "Кудрицкий заявил, что если бы Украина начала децентрализовывать свою энергосеть в прошлом году, сейчас ей не приходилось бы так бороться, чтобы обеспечить поставки электроэнергии перед зимой", - говорится в сообщении. Как заявил газете Кудрицкий, неверное планирование и подход к восстановлению энергосети стоили Украине больше года потраченного времени. Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.
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украина, укрэнерго
Энергетика, УКРАИНА, Укрэнерго
Экс-глава "Укрэнерго" раскритиковал власти Украины за ситуацию в энергетике
Экс-глава "Укрэнерго" Кудрицкий раскритиковал власти за ситуацию в энергетике
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Бывший руководитель компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что властям Украины стоило начать децентрализацию энергосети еще в прошлом году, тогда бы сейчас не пришлось судорожно пытаться обеспечить поставки электроэнергии, пишет газета New York Times.
Ранее Владимир Зеленский признал, что все украинские ТЭС и значительная часть гидроэнергетических мощностей Украины уже уничтожены. При этом газета Financial Times писала, что украинские чиновники подвергли критике министра энергетики Германа Галущенко за недостаточные меры по борьбе с энергетическим кризисом. По словам должностных лиц, Галущенко выступает за строительство крупных и дорогостоящих ядерных реакторов, которое занимает по несколько лет. При этом меры по возведению небольших электростанций начались только в этом году.
"Кудрицкий заявил, что если бы Украина начала децентрализовывать свою энергосеть в прошлом году, сейчас ей не приходилось бы так бороться, чтобы обеспечить поставки электроэнергии перед зимой", - говорится в сообщении.
Как заявил газете Кудрицкий, неверное планирование и подход к восстановлению энергосети стоили Украине больше года потраченного времени.
Ранее Еврокомиссия заявила, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без отопления и воды.