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На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева - 15.10.2024, ПРАЙМ
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На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева
На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева - 15.10.2024, ПРАЙМ
На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева
В Вашингтоне разработали план по завершению конфликта на Украине без победы Киева, сообщил бывший украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый. Об этом в | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T17:51+0300
2024-10-15T17:52+0300
спецоперация на украине
сша
урегулирование
украина
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В Вашингтоне разработали план по завершению конфликта на Украине без победы Киева, сообщил бывший украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый. Об этом в Telegram-канале рассказывает издание "Страна.ua".Суть плана, как считает Чалый, заключается в "территориальных компромиссах".Американские политики в ходе визитов на Украину, по словам дипломата, недвусмысленно рекомендовали Зеленскому "быть более гибким в Вашингтоне". "В сущности, от него (Владимира Зеленского - прим. ред.) ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов", — передает высказывание Чалова "Страна.ua".Опираясь на эти размышления, Чалый пришел к выводу, что соединенные Штаты разработали своей собственный план завершения конфликта, предполагающий, что Украина должна пожертвовать частью своей территории. "Да, это план не о победе Украины", — резюмировал дипломат.
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сша, урегулирование, украина
Спецоперация на Украине, США, урегулирование, УКРАИНА
17:51 15.10.2024 (обновлено: 17:52 15.10.2024)
 
На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева

Экс-посол Украины: у США есть план по урегулированию конфликта без победы Киева

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В Вашингтоне разработали план по завершению конфликта на Украине без победы Киева, сообщил бывший украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый. Об этом в Telegram-канале рассказывает издание "Страна.ua".
Суть плана, как считает Чалый, заключается в "территориальных компромиссах".
Американские политики в ходе визитов на Украину, по словам дипломата, недвусмысленно рекомендовали Зеленскому "быть более гибким в Вашингтоне".
"В сущности, от него (Владимира Зеленского - прим. ред.) ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов", — передает высказывание Чалова "Страна.ua".
Опираясь на эти размышления, Чалый пришел к выводу, что соединенные Штаты разработали своей собственный план завершения конфликта, предполагающий, что Украина должна пожертвовать частью своей территории.
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"Да, это план не о победе Украины", — резюмировал дипломат.
 
Спецоперация на УкраинеСШАурегулированиеУКРАИНА
 
 
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