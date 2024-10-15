https://1prime.ru/20241015/uregulirovanie-852193841.html

На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева

На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева - 15.10.2024, ПРАЙМ

На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева

В Вашингтоне разработали план по завершению конфликта на Украине без победы Киева, сообщил бывший украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый. Об этом в | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T17:51+0300

2024-10-15T17:51+0300

2024-10-15T17:52+0300

спецоперация на украине

сша

урегулирование

украина

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. В Вашингтоне разработали план по завершению конфликта на Украине без победы Киева, сообщил бывший украинский посол в Соединенных Штатах Валерий Чалый. Об этом в Telegram-канале рассказывает издание "Страна.ua".Суть плана, как считает Чалый, заключается в "территориальных компромиссах".Американские политики в ходе визитов на Украину, по словам дипломата, недвусмысленно рекомендовали Зеленскому "быть более гибким в Вашингтоне". "В сущности, от него (Владимира Зеленского - прим. ред.) ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов", — передает высказывание Чалова "Страна.ua".Опираясь на эти размышления, Чалый пришел к выводу, что соединенные Штаты разработали своей собственный план завершения конфликта, предполагающий, что Украина должна пожертвовать частью своей территории. "Да, это план не о победе Украины", — резюмировал дипломат.

https://1prime.ru/20241009/zelenskiy-852073129.html

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сша, урегулирование, украина