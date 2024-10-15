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"Вариантов не будет". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам - 15.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Вариантов не будет". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам
"Вариантов не будет". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Вариантов не будет". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам
Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко обратился к украинцам и призвал переоценить ситуацию на фронте. Об этом | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T10:52+0300
2024-10-15T10:52+0300
спецоперация на украине
всу
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко обратился к украинцам и призвал переоценить ситуацию на фронте. Об этом он заявил в эфире Politeka."Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения", — отметил военнослужащий.Романенко также подчеркнул, что украинцы слишком надеются на помощь Запада, которая, по его мнению, нереалистична.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила о закрытых переговорах киевских властей о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. Это стало альтернативой в условиях нехватки помощи союзников и ресурсов. Однако президент Владимир Путин заявил, что переговоры невозможны, если Украина продолжает наносить удары по мирному населению и объектам инфраструктуры.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
10:52 15.10.2024
 
"Вариантов не будет". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам

Генерал ВСУ Романенко обратился с призывом к украинцам из-за ситуации на фронте

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
Занятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко обратился к украинцам и призвал переоценить ситуацию на фронте. Об этом он заявил в эфире Politeka.
"Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения", — отметил военнослужащий.
Романенко также подчеркнул, что украинцы слишком надеются на помощь Запада, которая, по его мнению, нереалистична.
На прошлой неделе газета Financial Times сообщила о закрытых переговорах киевских властей о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. Это стало альтернативой в условиях нехватки помощи союзников и ресурсов. Однако президент Владимир Путин заявил, что переговоры невозможны, если Украина продолжает наносить удары по мирному населению и объектам инфраструктуры.
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