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"Вариантов не будет". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам

"Вариантов не будет". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Вариантов не будет". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам

Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко обратился к украинцам и призвал переоценить ситуацию на фронте. Об этом | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T10:52+0300

2024-10-15T10:52+0300

2024-10-15T10:52+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко обратился к украинцам и призвал переоценить ситуацию на фронте. Об этом он заявил в эфире Politeka."Необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения", — отметил военнослужащий.Романенко также подчеркнул, что украинцы слишком надеются на помощь Запада, которая, по его мнению, нереалистична.На прошлой неделе газета Financial Times сообщила о закрытых переговорах киевских властей о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. Это стало альтернативой в условиях нехватки помощи союзников и ресурсов. Однако президент Владимир Путин заявил, что переговоры невозможны, если Украина продолжает наносить удары по мирному населению и объектам инфраструктуры.

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