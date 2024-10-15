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"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому - 15.10.2024, ПРАЙМ
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"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому
Владимиру Зеленскому необходимо уволиться со своего поста и объявить режим прекращения огня. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал экс-советник... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T16:48+0300
2024-10-15T16:49+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому необходимо уволиться со своего поста и объявить режим прекращения огня. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин .Он буквально требует, чтобы Зеленский покинул свой пост, причем в максимально сжатые сроки. "Нужно прекращать огонь, нужно чтобы Зеленский ушел, он мешает, немедленно", — заявил бывший советник Кучмы.При этом, обосновывая свое неистовое требование, он приводит аргументы далеко не первой свежести, которые были актуальны и год, и два назад, но все никак, увы, не теряют своей актуальности. Так, Соскин провозглашает, что киевский режим отправляет "людей в мясорубку на фронт", а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и ряд других генералов виноваты в гибели десятков тысяч молодых украинцев."Фактически, конвульсии Зеленского усиливаются, и можно говорить, что, по сути, идет поражение", — подытожил Соскин.
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Спецоперация на Украине
16:48 15.10.2024 (обновлено: 16:49 15.10.2024)
 
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому

Соскин: нужно немедленно установить режим прекращения огня

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому необходимо уволиться со своего поста и объявить режим прекращения огня. Такое заявление в своем блоге на YouTube сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин .
Он буквально требует, чтобы Зеленский покинул свой пост, причем в максимально сжатые сроки.
"Нужно прекращать огонь, нужно чтобы Зеленский ушел, он мешает, немедленно", — заявил бывший советник Кучмы.
При этом, обосновывая свое неистовое требование, он приводит аргументы далеко не первой свежести, которые были актуальны и год, и два назад, но все никак, увы, не теряют своей актуальности. Так, Соскин провозглашает, что киевский режим отправляет "людей в мясорубку на фронт", а главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и ряд других генералов виноваты в гибели десятков тысяч молодых украинцев.
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"Фактически, конвульсии Зеленского усиливаются, и можно говорить, что, по сути, идет поражение", — подытожил Соскин.
 
Спецоперация на Украине
 
 
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