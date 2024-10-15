https://1prime.ru/20241015/zelenskiy-852197262.html
"Будет умолять". В Киеве признали неутешительную правду о Зеленском
"Будет умолять". В Киеве признали неутешительную правду о Зеленском - 15.10.2024, ПРАЙМ
"Будет умолять". В Киеве признали неутешительную правду о Зеленском
Владимир Зеленский будет умолять о встрече с президентом Соединенных Штатов в ФРГ. Такой прогноз в своем блоге на YouTube дал экс-советник Леонида Кучмы Олег... | 15.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-15T20:58+0300
2024-10-15T20:58+0300
2024-10-15T20:59+0300
политика
владимир зеленский
джо байден
встреча
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет умолять о встрече с президентом Соединенных Штатов в ФРГ. Такой прогноз в своем блоге на YouTube дал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.В частности, он заявил: "Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться".Западу, как считает Соскин, украинский лидер на сегодняшний день уже не интересен, и ему вряд ли окажут необходимую поддержку.По мнению бывшего советника Кучмы, в настоящий момент "фактически идет агония режима Зеленского".
https://1prime.ru/20241013/zelenskiy-852156628.html
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владимир зеленский, джо байден, встреча
Политика, Владимир Зеленский, Джо Байден, встреча
"Будет умолять". В Киеве признали неутешительную правду о Зеленском
Соскин: Зеленский будет умолять о встрече с Байденом в Германии
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский будет умолять о встрече с президентом Соединенных Штатов в ФРГ. Такой прогноз в своем блоге
на YouTube дал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
В частности, он заявил: "Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться".
Западу, как считает Соскин, украинский лидер на сегодняшний день уже не интересен, и ему вряд ли окажут необходимую поддержку.
"Вытворяет что угодно". Зеленскому в Киеве предъявили претензии
По мнению бывшего советника Кучмы, в настоящий момент "фактически идет агония режима Зеленского".