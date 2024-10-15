https://1prime.ru/20241015/zelenskiy-852197262.html

"Будет умолять". В Киеве признали неутешительную правду о Зеленском

"Будет умолять". В Киеве признали неутешительную правду о Зеленском - 15.10.2024, ПРАЙМ

"Будет умолять". В Киеве признали неутешительную правду о Зеленском

Владимир Зеленский будет умолять о встрече с президентом Соединенных Штатов в ФРГ. Такой прогноз в своем блоге на YouTube дал экс-советник Леонида Кучмы Олег... | 15.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-15T20:58+0300

2024-10-15T20:58+0300

2024-10-15T20:59+0300

политика

владимир зеленский

джо байден

встреча

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Владимир Зеленский будет умолять о встрече с президентом Соединенных Штатов в ФРГ. Такой прогноз в своем блоге на YouTube дал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.В частности, он заявил: "Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться".Западу, как считает Соскин, украинский лидер на сегодняшний день уже не интересен, и ему вряд ли окажут необходимую поддержку.По мнению бывшего советника Кучмы, в настоящий момент "фактически идет агония режима Зеленского".

https://1prime.ru/20241013/zelenskiy-852156628.html

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владимир зеленский, джо байден, встреча