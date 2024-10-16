https://1prime.ru/20241016/avto-852189932.html

В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом

В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом - 16.10.2024, ПРАЙМ

В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом

По данным Авто.ру, на рынке подержанных автомобилей в России 62% приходится на седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные модели. Среди них первые четыре места в... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T08:00+0300

2024-10-16T08:00+0300

2024-10-16T08:00+0300

россия

авто

lada

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. По данным Авто.ру, на рынке подержанных автомобилей в России 62% приходится на седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные модели. Среди них первые четыре места в списке самых популярных моделей занимают автомобили Lada, а единственной иномаркой в топ-5 стала Kia Rio.По данным аналитиков Авто.ру, за первые 9 месяцев 2024 года на российском рынке автомобилей с пробегом не старше 15 лет седаны заняли 33%, а хэтчбеки — 17%. При этом доля кроссоверов снизилась на 2 процентных пункта и составила в сентябре 38%.Менее популярными у россиян оказались универсалы, минивэны и купе: их доля составила 5%, 3% и 2% соответственно. Средняя цена не внедорожного автомобиля достигла 1,6 миллиона рублей, а средний пробег — 143,6 тысячи километров, что на 15% выше показателей января.В результате анализа данных о звонках и объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году, выяснилось, что самым востребованным автомобилем с пробегом, который не относится к категории кроссоверов, стал отечественный седан Lada Vesta, выпущенный в период с 2015 по 2022 год. Всего же модели Автоваза занимают шесть позиций в списке из десяти самых популярных автомобилей с указанными выше типами кузова.Полный рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указаны годы производства модели):

https://1prime.ru/20241014/lada-852162192.html

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россия, авто, lada