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В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом - 16.10.2024, ПРАЙМ
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В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом
В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом - 16.10.2024, ПРАЙМ
В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом
По данным Авто.ру, на рынке подержанных автомобилей в России 62% приходится на седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные модели. Среди них первые четыре места в... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T08:00+0300
2024-10-16T08:00+0300
россия
авто
lada
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. По данным Авто.ру, на рынке подержанных автомобилей в России 62% приходится на седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные модели. Среди них первые четыре места в списке самых популярных моделей занимают автомобили Lada, а единственной иномаркой в топ-5 стала Kia Rio.По данным аналитиков Авто.ру, за первые 9 месяцев 2024 года на российском рынке автомобилей с пробегом не старше 15 лет седаны заняли 33%, а хэтчбеки — 17%. При этом доля кроссоверов снизилась на 2 процентных пункта и составила в сентябре 38%.Менее популярными у россиян оказались универсалы, минивэны и купе: их доля составила 5%, 3% и 2% соответственно. Средняя цена не внедорожного автомобиля достигла 1,6 миллиона рублей, а средний пробег — 143,6 тысячи километров, что на 15% выше показателей января.В результате анализа данных о звонках и объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году, выяснилось, что самым востребованным автомобилем с пробегом, который не относится к категории кроссоверов, стал отечественный седан Lada Vesta, выпущенный в период с 2015 по 2022 год. Всего же модели Автоваза занимают шесть позиций в списке из десяти самых популярных автомобилей с указанными выше типами кузова.Полный рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указаны годы производства модели):
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россия, авто, lada
РОССИЯ, Авто, Lada
08:00 16.10.2024
 
В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом

"Авто.ру": Lada стала лидером по популярности среди не кроссоверов с пробегом

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. По данным Авто.ру, на рынке подержанных автомобилей в России 62% приходится на седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные модели. Среди них первые четыре места в списке самых популярных моделей занимают автомобили Lada, а единственной иномаркой в топ-5 стала Kia Rio.
По данным аналитиков Авто.ру, за первые 9 месяцев 2024 года на российском рынке автомобилей с пробегом не старше 15 лет седаны заняли 33%, а хэтчбеки — 17%. При этом доля кроссоверов снизилась на 2 процентных пункта и составила в сентябре 38%.
Менее популярными у россиян оказались универсалы, минивэны и купе: их доля составила 5%, 3% и 2% соответственно. Средняя цена не внедорожного автомобиля достигла 1,6 миллиона рублей, а средний пробег — 143,6 тысячи километров, что на 15% выше показателей января.
В результате анализа данных о звонках и объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году, выяснилось, что самым востребованным автомобилем с пробегом, который не относится к категории кроссоверов, стал отечественный седан Lada Vesta, выпущенный в период с 2015 по 2022 год. Всего же модели Автоваза занимают шесть позиций в списке из десяти самых популярных автомобилей с указанными выше типами кузова.
Полный рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указаны годы производства модели):
  1. 1.
    Lada Vesta (2015 – 2022), средняя стоимость 1,14 млн рублей.
  2. 2.
    Lada Granta (2011 – 2018), средняя стоимость 523,8 тыс рублей
  3. 3.
    Lada Priora (2007 – 2013), средняя стоимость 383,4 тыс рублей
  4. 4.
    Lada 2114 (2001 – 2013), средняя стоимость 268,9 тыс рублей
  5. 5.
    Kia Rio (2017 – 2020), средняя стоимость 1,5 млн рублей
  6. 6.
    Lada Granta (2018 – наст.время), средняя стоимость 868,2 тыс рублей
  7. 7.
    Hyundai Solaris (2010 – 2014), средняя стоимость 844,1 тыс рублей
  8. 8.
    Lada Largus (2012 – 2021), средняя стоимость 968,2 тыс рублей
  9. 9.
    Volkswagen Polo (2014 – 2020), средняя стоимость 1,2 млн рублей
  10. 10.
    Ford Focus (2011 – 2015), средняя стоимость 898,6 тыс рублей.
%Автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
АвтоВАЗ начнет красить Lada Granta в новый цвет
14 октября, 12:05
 
РОССИЯАвтоLada
 
 
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