https://1prime.ru/20241016/avto-852189932.html
В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом
В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом - 16.10.2024, ПРАЙМ
В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом
По данным Авто.ру, на рынке подержанных автомобилей в России 62% приходится на седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные модели. Среди них первые четыре места в... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T08:00+0300
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2024-10-16T08:00+0300
россия
авто
lada
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. По данным Авто.ру, на рынке подержанных автомобилей в России 62% приходится на седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные модели. Среди них первые четыре места в списке самых популярных моделей занимают автомобили Lada, а единственной иномаркой в топ-5 стала Kia Rio.По данным аналитиков Авто.ру, за первые 9 месяцев 2024 года на российском рынке автомобилей с пробегом не старше 15 лет седаны заняли 33%, а хэтчбеки — 17%. При этом доля кроссоверов снизилась на 2 процентных пункта и составила в сентябре 38%.Менее популярными у россиян оказались универсалы, минивэны и купе: их доля составила 5%, 3% и 2% соответственно. Средняя цена не внедорожного автомобиля достигла 1,6 миллиона рублей, а средний пробег — 143,6 тысячи километров, что на 15% выше показателей января.В результате анализа данных о звонках и объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году, выяснилось, что самым востребованным автомобилем с пробегом, который не относится к категории кроссоверов, стал отечественный седан Lada Vesta, выпущенный в период с 2015 по 2022 год. Всего же модели Автоваза занимают шесть позиций в списке из десяти самых популярных автомобилей с указанными выше типами кузова.Полный рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указаны годы производства модели):
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россия, авто, lada
В "Авто.ру" назвали лидера по популярности среди не кроссоверов с пробегом
"Авто.ру": Lada стала лидером по популярности среди не кроссоверов с пробегом
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. По данным Авто.ру, на рынке подержанных автомобилей в России 62% приходится на седаны, хэтчбеки и другие не внедорожные модели. Среди них первые четыре места в списке самых популярных моделей занимают автомобили Lada, а единственной иномаркой в топ-5 стала Kia Rio.
По данным аналитиков Авто.ру, за первые 9 месяцев 2024 года на российском рынке автомобилей с пробегом не старше 15 лет седаны заняли 33%, а хэтчбеки — 17%. При этом доля кроссоверов снизилась на 2 процентных пункта и составила в сентябре 38%.
Менее популярными у россиян оказались универсалы, минивэны и купе: их доля составила 5%, 3% и 2% соответственно. Средняя цена не внедорожного автомобиля достигла 1,6 миллиона рублей, а средний пробег — 143,6 тысячи километров, что на 15% выше показателей января.
В результате анализа данных о звонках и объявлениях, опубликованных на Авто.ру в 2024 году, выяснилось, что самым востребованным автомобилем с пробегом, который не относится к категории кроссоверов, стал отечественный седан Lada Vesta, выпущенный в период с 2015 по 2022 год. Всего же модели Автоваза занимают шесть позиций в списке из десяти самых популярных автомобилей с указанными выше типами кузова.
Полный рейтинг выглядит следующим образом (в скобках указаны годы производства модели):
1.Lada Vesta (2015 – 2022), средняя стоимость 1,14 млн рублей.
2.Lada Granta (2011 – 2018), средняя стоимость 523,8 тыс рублей
3.Lada Priora (2007 – 2013), средняя стоимость 383,4 тыс рублей
4.Lada 2114 (2001 – 2013), средняя стоимость 268,9 тыс рублей
5.Kia Rio (2017 – 2020), средняя стоимость 1,5 млн рублей
6.Lada Granta (2018 – наст.время), средняя стоимость 868,2 тыс рублей
7.Hyundai Solaris (2010 – 2014), средняя стоимость 844,1 тыс рублей
8.Lada Largus (2012 – 2021), средняя стоимость 968,2 тыс рублей
9.Volkswagen Polo (2014 – 2020), средняя стоимость 1,2 млн рублей
10.Ford Focus (2011 – 2015), средняя стоимость 898,6 тыс рублей.
АвтоВАЗ начнет красить Lada Granta в новый цвет