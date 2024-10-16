https://1prime.ru/20241016/avto-852192839.html
В "Авито Авто" зафиксировали рост спроса на новые авто от дилеров
В "Авито Авто" зафиксировали рост спроса на новые авто от дилеров - 16.10.2024, ПРАЙМ
В "Авито Авто" зафиксировали рост спроса на новые авто от дилеров
Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили от дилеров в России в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T00:00+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили от дилеров в России в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что спрос на такие транспортные средства год к году вырос на 19,1%, а за квартал – на 25,1%.По данным Авито Авто, предложение на новые авто от дилеров год к году выросло на 38,9%, а в сравнении со вторым кварталом этого года – на 21,7%. Средняя цена1 автомобиля и за год, и за квартал практически не изменилась и составила 2 870 000 рублей. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка Chery (15,3%), на втором – ВАЗ (LADA) (13,4%), на третьем – Geely (10,7%). Максимальную динамику продемонстрировала марка Changan: в 2,4 раза год к году и на 48,9% за квартал.Самой востребованной среди марок в этой категории стал ВАЗ (LADA): на его долю пришлось 23% от спроса. Также в топ-5 вошли Haval (9%), Chery (7,2%), Geely (7,1%) и Changan (6,4%). На первом месте по динамике за квартал оказался Haval, спрос на который вырос на 54,4%. Год к году спрос рос быстрее всего на авто марки Chery – в 2,2 раза.Лидером по доле в спросе среди моделей стала ВАЗ (LADA) Granta с показателем 7,4%. На втором месте – Niva Legend с 5,7%, на третьем – Vesta c 4,6%. Четвертую строку занял Haval Jolion, которому досталось 4% от спроса, а пятую – OMODA C5 (3,2%). Лидером по динамике год к году стал Chery Tiggo 4 Pro: спрос на него вырос в 2 раза, а за квартал – Solaris HS (на 69,1%).По количеству объявлений в третьем квартале лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max (6,3%). Также в тройку вошли OMODA C5 (4,8%) и LADA Granta (4,4%). Максимальную динамику предложения год к году продемонстрировала Geely Monjaro (рост в 3,7 раза), а за квартал – Москвич 3 (на 63,2%)."Данные показывают, что автолюбители активно интересуются новыми моделями - в том числе российскими. Например, продажи Москвича 3 стартовали в конце 2023 года, а Solaris HS - в марте этого, но оба автомобиля уже оказались в десятке лидеров. Чтобы облегчить выбор среди широкого ассортимента новых транспортных средств, мы рекомендуем использовать раздел "Новые авто" на Авито Авто, в котором собраны предложения от проверенных дилеров. На данный момент в каталоге насчитывается более 170 тыс. новых автомобилей от дилеров из разных регионов страны, поэтому каждый наверняка сможет подобрать подходящее авто - например, одну из моделей из рейтинга", – комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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пресс-релизы, авто, россия
Пресс-релизы, Авто, РОССИЯ
В "Авито Авто" зафиксировали рост спроса на новые авто от дилеров
"Авито Авто": спрос на новые авто от дилеров за квартал вырос на четверть
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили от дилеров в России в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что спрос на такие транспортные средства год к году вырос на 19,1%, а за квартал – на 25,1%.
По данным Авито Авто, предложение на новые авто от дилеров год к году выросло на 38,9%, а в сравнении со вторым кварталом этого года – на 21,7%. Средняя цена1 автомобиля и за год, и за квартал практически не изменилась и составила 2 870 000 рублей. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка Chery (15,3%), на втором – ВАЗ (LADA) (13,4%), на третьем – Geely (10,7%). Максимальную динамику продемонстрировала марка Changan: в 2,4 раза год к году и на 48,9% за квартал.
Самой востребованной среди марок в этой категории стал ВАЗ (LADA): на его долю пришлось 23% от спроса. Также в топ-5 вошли Haval (9%), Chery (7,2%), Geely (7,1%) и Changan (6,4%). На первом месте по динамике за квартал оказался Haval, спрос на который вырос на 54,4%. Год к году спрос рос быстрее всего на авто марки Chery – в 2,2 раза.
Лидером по доле в спросе среди моделей стала ВАЗ (LADA) Granta с показателем 7,4%. На втором месте – Niva Legend с 5,7%, на третьем – Vesta c 4,6%. Четвертую строку занял Haval Jolion, которому досталось 4% от спроса, а пятую – OMODA C5 (3,2%). Лидером по динамике год к году стал Chery Tiggo 4 Pro: спрос на него вырос в 2 раза, а за квартал – Solaris HS (на 69,1%).
По количеству объявлений в третьем квартале лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max (6,3%). Также в тройку вошли OMODA C5 (4,8%) и LADA Granta (4,4%). Максимальную динамику предложения год к году продемонстрировала Geely Monjaro (рост в 3,7 раза), а за квартал – Москвич 3 (на 63,2%).
"Данные показывают, что автолюбители активно интересуются новыми моделями - в том числе российскими. Например, продажи Москвича 3 стартовали в конце 2023 года, а Solaris HS - в марте этого, но оба автомобиля уже оказались в десятке лидеров. Чтобы облегчить выбор среди широкого ассортимента новых транспортных средств, мы рекомендуем использовать раздел "Новые авто" на Авито Авто, в котором собраны предложения от проверенных дилеров. На данный момент в каталоге насчитывается более 170 тыс. новых автомобилей от дилеров из разных регионов страны, поэтому каждый наверняка сможет подобрать подходящее авто - например, одну из моделей из рейтинга", – комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 новых авто по доле в спросе, Россия, III кв. 2024 г., Авито Авто
Марка
Модель
Доля в спросе
Средняя цена1, руб.
ВАЗ (LADA)
Granta
7,4%
1 068 000
ВАЗ (LADA)
Niva Legend
5,7%
1 066 000
ВАЗ (LADA)
Vesta
4,6%
1 685 000
Haval
Jolion
4%
2 499 000
OMODA
C5
3,2%
2 744 000
Chery
Tiggo 7 Pro Max
2,5%
2 950 000
Chery
Tiggo 4 Pro
2,2%
2 313 000
Geely
Monjaro
1,9%
4 627 000
Москвич
3
1,8%
1 770 000
Solaris
HS
1,7%
2 139 000
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