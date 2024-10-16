https://1prime.ru/20241016/avto-852192839.html

В "Авито Авто" зафиксировали рост спроса на новые авто от дилеров

В "Авито Авто" зафиксировали рост спроса на новые авто от дилеров - 16.10.2024, ПРАЙМ

В "Авито Авто" зафиксировали рост спроса на новые авто от дилеров

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили от дилеров в России в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T00:00+0300

2024-10-16T00:00+0300

2024-10-16T00:00+0300

пресс-релизы

авто

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили от дилеров в России в третьем квартале 2024 года. Оказалось, что спрос на такие транспортные средства год к году вырос на 19,1%, а за квартал – на 25,1%.По данным Авито Авто, предложение на новые авто от дилеров год к году выросло на 38,9%, а в сравнении со вторым кварталом этого года – на 21,7%. Средняя цена1 автомобиля и за год, и за квартал практически не изменилась и составила 2 870 000 рублей. На первом месте по количеству объявлений оказалась марка Chery (15,3%), на втором – ВАЗ (LADA) (13,4%), на третьем – Geely (10,7%). Максимальную динамику продемонстрировала марка Changan: в 2,4 раза год к году и на 48,9% за квартал.Самой востребованной среди марок в этой категории стал ВАЗ (LADA): на его долю пришлось 23% от спроса. Также в топ-5 вошли Haval (9%), Chery (7,2%), Geely (7,1%) и Changan (6,4%). На первом месте по динамике за квартал оказался Haval, спрос на который вырос на 54,4%. Год к году спрос рос быстрее всего на авто марки Chery – в 2,2 раза.Лидером по доле в спросе среди моделей стала ВАЗ (LADA) Granta с показателем 7,4%. На втором месте – Niva Legend с 5,7%, на третьем – Vesta c 4,6%. Четвертую строку занял Haval Jolion, которому досталось 4% от спроса, а пятую – OMODA C5 (3,2%). Лидером по динамике год к году стал Chery Tiggo 4 Pro: спрос на него вырос в 2 раза, а за квартал – Solaris HS (на 69,1%).По количеству объявлений в третьем квартале лидировал Chery Tiggo 7 Pro Max (6,3%). Также в тройку вошли OMODA C5 (4,8%) и LADA Granta (4,4%). Максимальную динамику предложения год к году продемонстрировала Geely Monjaro (рост в 3,7 раза), а за квартал – Москвич 3 (на 63,2%)."Данные показывают, что автолюбители активно интересуются новыми моделями - в том числе российскими. Например, продажи Москвича 3 стартовали в конце 2023 года, а Solaris HS - в марте этого, но оба автомобиля уже оказались в десятке лидеров. Чтобы облегчить выбор среди широкого ассортимента новых транспортных средств, мы рекомендуем использовать раздел "Новые авто" на Авито Авто, в котором собраны предложения от проверенных дилеров. На данный момент в каталоге насчитывается более 170 тыс. новых автомобилей от дилеров из разных регионов страны, поэтому каждый наверняка сможет подобрать подходящее авто - например, одну из моделей из рейтинга", – комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

https://1prime.ru/20241011/dolya-852119964.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы, авто, россия