https://1prime.ru/20241016/avto-852201505.html

Автолюбители нашли способ разорить дилеров на дефектных запчастях

Автолюбители нашли способ разорить дилеров на дефектных запчастях - 16.10.2024, ПРАЙМ

Автолюбители нашли способ разорить дилеров на дефектных запчастях

все чаще покупатели возвращают новые автомобили в автосалон и требуют возмещение рыночной стоимости авто, а не суммы, внесенной при покупке. Об этом изданию... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T09:45+0300

2024-10-16T09:45+0300

2024-10-16T09:45+0300

россия

авто

запчасти

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. все чаще покупатели возвращают новые автомобили в автосалон и требуют возмещение рыночной стоимости авто, а не суммы, внесенной при покупке. Об этом изданию aif.ru рассказал автоэксперт Евгений Соловьев.Юристы, защищающие автодилеров, утверждают, что наблюдается тенденция к "покупательскому экстремизму" в стране. Они указывают на то, что некоторые покупатели сознательно покупают автомобили с недостатками, чтобы потом требовать компенсации через суд, используя Закон о защите прав потребителей.Согласно изданию, потребитель имеет право требовать замены товара или устранения недостатков, а также может отказаться от исполнения договора и потребовать возврата суммы. В случае, если суд признает основания для расторжения договора, истец имеет право требовать компенсацию в размере 1% от стоимости товара за каждый день, начиная с момента заявления требования. Это может привести к солидным суммам, особенно при высокой стоимости товара.По словам Соловьева, в большинстве случаев это связано не с экстремизмом, а с реальным нарушением закона. Новые автомобили привозят из Китая, и часто возникают проблемы с ремонтом, которые дилеры не могут устранить в течение гарантийного срока.

https://1prime.ru/20241016/avto-852189932.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, запчасти