https://1prime.ru/20241016/avto-852204672.html

Водителям посоветовали запастись теннисными мячами для авто

Водителям посоветовали запастись теннисными мячами для авто - 16.10.2024, ПРАЙМ

Водителям посоветовали запастись теннисными мячами для авто

Теннисный мяч в гараже поможет точно припарковать автомобиль, предотвращая возможность наезда на стену и повреждения бампера, передает портал 32CARS.RU. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T11:47+0300

2024-10-16T11:47+0300

2024-10-16T11:47+0300

россия

авто

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Теннисный мяч в гараже поможет точно припарковать автомобиль, предотвращая возможность наезда на стену и повреждения бампера, передает портал 32CARS.RU.Мяч, подвешенный на веревке, используется в качестве индикатора, чтобы аккуратно припарковать автомобиль, избегая повреждения бампера при ударе о стену. При заезде в гараж, мяч касается лобового стекла или капота в момент, когда машина находится на правильном расстоянии от стены.Установка такого индикатора проста и требует только веревки, теннисного мяча и крюка, прикрепленного к потолку гаража. Мяч нужно подвесить так, чтобы он при припарковке касался автомобиля в нужной точке. Это решение подходит для всех типов автомобилей и позволяет избежать ошибок с расстоянием, особенно если в гараже паркуется несколько автомобилей.Несмотря на присутствие камер и парковочных счетчиков в современных автомобилях, многие водители все равно предпочитают использовать простые и надежные решения, такие как теннисный мяч. Это устройство легко в установке, не требует электричества и не требует дополнительных затрат на обслуживание или замену.

https://1prime.ru/20241016/detali-852203572.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто