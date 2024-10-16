https://1prime.ru/20241016/avto-852204672.html
Водителям посоветовали запастись теннисными мячами для авто
Водителям посоветовали запастись теннисными мячами для авто - 16.10.2024, ПРАЙМ
Водителям посоветовали запастись теннисными мячами для авто
Теннисный мяч в гараже поможет точно припарковать автомобиль, предотвращая возможность наезда на стену и повреждения бампера, передает портал 32CARS.RU. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T11:47+0300
2024-10-16T11:47+0300
2024-10-16T11:47+0300
россия
авто
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Теннисный мяч в гараже поможет точно припарковать автомобиль, предотвращая возможность наезда на стену и повреждения бампера, передает портал 32CARS.RU.Мяч, подвешенный на веревке, используется в качестве индикатора, чтобы аккуратно припарковать автомобиль, избегая повреждения бампера при ударе о стену. При заезде в гараж, мяч касается лобового стекла или капота в момент, когда машина находится на правильном расстоянии от стены.Установка такого индикатора проста и требует только веревки, теннисного мяча и крюка, прикрепленного к потолку гаража. Мяч нужно подвесить так, чтобы он при припарковке касался автомобиля в нужной точке. Это решение подходит для всех типов автомобилей и позволяет избежать ошибок с расстоянием, особенно если в гараже паркуется несколько автомобилей.Несмотря на присутствие камер и парковочных счетчиков в современных автомобилях, многие водители все равно предпочитают использовать простые и надежные решения, такие как теннисный мяч. Это устройство легко в установке, не требует электричества и не требует дополнительных затрат на обслуживание или замену.
https://1prime.ru/20241016/detali-852203572.html
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россия, авто
Водителям посоветовали запастись теннисными мячами для авто
32CARS: водителям советуют запастись теннисными мячами для автомобилей
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ.
Теннисный мяч в гараже поможет точно припарковать автомобиль, предотвращая возможность наезда на стену и повреждения бампера, передает портал 32CARS.RU
.
Мяч, подвешенный на веревке, используется в качестве индикатора, чтобы аккуратно припарковать автомобиль, избегая повреждения бампера при ударе о стену. При заезде в гараж, мяч касается лобового стекла или капота в момент, когда машина находится на правильном расстоянии от стены.
Установка такого индикатора проста и требует только веревки, теннисного мяча и крюка, прикрепленного к потолку гаража. Мяч нужно подвесить так, чтобы он при припарковке касался автомобиля в нужной точке. Это решение подходит для всех типов автомобилей и позволяет избежать ошибок с расстоянием, особенно если в гараже паркуется несколько автомобилей.
Несмотря на присутствие камер и парковочных счетчиков в современных автомобилях, многие водители все равно предпочитают использовать простые и надежные решения, такие как теннисный мяч. Это устройство легко в установке, не требует электричества и не требует дополнительных затрат на обслуживание или замену.
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