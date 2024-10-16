https://1prime.ru/20241016/detali-852203572.html
В ГАИ объяснили, какие детали авто запрещено менять самостоятельно
В ГАИ объяснили, какие детали авто запрещено менять самостоятельно - 16.10.2024, ПРАЙМ
В ГАИ объяснили, какие детали авто запрещено менять самостоятельно
Немногие водители знают, что сейчас запрещена самостоятельная замена большого количества деталей в автомобиле без получения одобрения со стороны ГАИ, говорится... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T11:04+0300
2024-10-16T11:04+0300
2024-10-16T11:04+0300
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Немногие водители знают, что сейчас запрещена самостоятельная замена большого количества деталей в автомобиле без получения одобрения со стороны ГАИ, говорится в материале издания NaAvtotrasse.ru со ссылкой на сотрудника ведомства.Согласно изданию, водители могут заменять детали, которые прошли сертификацию в специализированной лаборатории ГИБДД, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами.Среди запрещенных элементов кузова, которые важны для безопасности, находятся бамперы, пластиковые обвесы и спойлеры. Эти элементы должны быть ударопрочными и не разламываться на острые фрагменты, чтобы предотвратить травмы при аварии.Кроме того, запрет также распространяется на замену фар, задних фонарей и наружных зеркал. Запрещено также поменять элементы интерьера, такие как руль и сиденья, влияющие на безопасность.В издании заключили, что в случае нарушения требований водителю придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
https://1prime.ru/20241009/avto-852076040.html
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россия, авто, гаи
В ГАИ объяснили, какие детали авто запрещено менять самостоятельно
NaAvtotrasse.ru: водителям запретили менять детали в авто без одобрения ГАИ
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ.
Немногие водители знают, что сейчас запрещена самостоятельная замена большого количества деталей в автомобиле без получения одобрения со стороны ГАИ, говорится
в материале издания NaAvtotrasse.ru со ссылкой на сотрудника ведомства.
Согласно изданию, водители могут заменять детали, которые прошли сертификацию в специализированной лаборатории ГИБДД, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами.
Среди запрещенных элементов кузова, которые важны для безопасности, находятся бамперы, пластиковые обвесы и спойлеры. Эти элементы должны быть ударопрочными и не разламываться на острые фрагменты, чтобы предотвратить травмы при аварии.
Кроме того, запрет также распространяется на замену фар, задних фонарей и наружных зеркал. Запрещено также поменять элементы интерьера, такие как руль и сиденья, влияющие на безопасность.
В издании заключили, что в случае нарушения требований водителю придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
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