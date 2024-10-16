https://1prime.ru/20241016/detali-852203572.html

В ГАИ объяснили, какие детали авто запрещено менять самостоятельно

В ГАИ объяснили, какие детали авто запрещено менять самостоятельно - 16.10.2024, ПРАЙМ

В ГАИ объяснили, какие детали авто запрещено менять самостоятельно

Немногие водители знают, что сейчас запрещена самостоятельная замена большого количества деталей в автомобиле без получения одобрения со стороны ГАИ, говорится... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T11:04+0300

2024-10-16T11:04+0300

2024-10-16T11:04+0300

россия

авто

гаи

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Немногие водители знают, что сейчас запрещена самостоятельная замена большого количества деталей в автомобиле без получения одобрения со стороны ГАИ, говорится в материале издания NaAvtotrasse.ru со ссылкой на сотрудника ведомства.Согласно изданию, водители могут заменять детали, которые прошли сертификацию в специализированной лаборатории ГИБДД, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами.Среди запрещенных элементов кузова, которые важны для безопасности, находятся бамперы, пластиковые обвесы и спойлеры. Эти элементы должны быть ударопрочными и не разламываться на острые фрагменты, чтобы предотвратить травмы при аварии.Кроме того, запрет также распространяется на замену фар, задних фонарей и наружных зеркал. Запрещено также поменять элементы интерьера, такие как руль и сиденья, влияющие на безопасность.В издании заключили, что в случае нарушения требований водителю придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

https://1prime.ru/20241009/avto-852076040.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, гаи