https://1prime.ru/20241016/kitay-852204223.html

Раскрыто, сколько стоят китайские автомобили в КНР

Раскрыто, сколько стоят китайские автомобили в КНР - 16.10.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько стоят китайские автомобили в КНР

Китайские автомобили в России стоят существенно, порой в разы, дороже из-за затрат на перевозку, налоги и сборы, пишет Autonews. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T11:34+0300

2024-10-16T11:34+0300

2024-10-16T11:34+0300

китайские авто

авто

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/01/851892298_0:84:1920:1164_1920x0_80_0_0_9d7de8c19b2eadfe9034a50adbc8b22c.jpg

МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Китайские автомобили в России стоят существенно, порой в разы, дороже из-за затрат на перевозку, налоги и сборы, пишет Autonews.Так, Haval H5 в России доступен с бензиновым и дизельным двигателями. В Китае есть более простые версии с задним приводом и механикой. В России машина стоит от 3,6 до 4,3 миллиона рублей, в Китае — от 1,6 до 2,1 миллиона рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramGeely Cityray в России продается с 1,5-литровым двигателем и передним приводом. В Китае он доступен с более мощным 1,5-литровым мотором. В России машина стоит от 2,6 до 3,1 миллиона рублей, в Китае — от 1,2 до 1,6 миллиона рублей.Tank 700 в России представлен гибридной версией Edition One за 11,9 миллиона рублей. В Китае он стоит от 700 тысяч юаней (9,5 миллиона рублей).Обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max в России стоит от 2,8 до 3,4 миллиона рублей. В Китае минимальная стоимость машины — 74,9 тысяч юаней (1 миллион рублей), топовая — 109,9 тысяч юаней (1,5 миллиона рублей). В России самая доступная модель GAC GS3 стоит от 2,3 миллиона рублей. В Китае машина продается под маркой Trumpchi, стоит от 85 тысяч юаней (1,5 миллиона рублей).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240924/otklyuchenie-851740819.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайские авто, авто, россия, китай