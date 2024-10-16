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Раскрыто, сколько стоят китайские автомобили в КНР
Раскрыто, сколько стоят китайские автомобили в КНР - 16.10.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько стоят китайские автомобили в КНР
Китайские автомобили в России стоят существенно, порой в разы, дороже из-за затрат на перевозку, налоги и сборы, пишет Autonews. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T11:34+0300
2024-10-16T11:34+0300
2024-10-16T11:34+0300
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Китайские автомобили в России стоят существенно, порой в разы, дороже из-за затрат на перевозку, налоги и сборы, пишет Autonews.Так, Haval H5 в России доступен с бензиновым и дизельным двигателями. В Китае есть более простые версии с задним приводом и механикой. В России машина стоит от 3,6 до 4,3 миллиона рублей, в Китае — от 1,6 до 2,1 миллиона рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramGeely Cityray в России продается с 1,5-литровым двигателем и передним приводом. В Китае он доступен с более мощным 1,5-литровым мотором. В России машина стоит от 2,6 до 3,1 миллиона рублей, в Китае — от 1,2 до 1,6 миллиона рублей.Tank 700 в России представлен гибридной версией Edition One за 11,9 миллиона рублей. В Китае он стоит от 700 тысяч юаней (9,5 миллиона рублей).Обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max в России стоит от 2,8 до 3,4 миллиона рублей. В Китае минимальная стоимость машины — 74,9 тысяч юаней (1 миллион рублей), топовая — 109,9 тысяч юаней (1,5 миллиона рублей). В России самая доступная модель GAC GS3 стоит от 2,3 миллиона рублей. В Китае машина продается под маркой Trumpchi, стоит от 85 тысяч юаней (1,5 миллиона рублей).Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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китайские авто, авто, россия, китай
китайские авто, Авто, РОССИЯ, КИТАЙ
Раскрыто, сколько стоят китайские автомобили в КНР
Autonews: автомобили КНР в России стоят дороже из-за затрат на перевозку и сборы
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ.
Китайские автомобили в России стоят существенно, порой в разы, дороже из-за затрат на перевозку, налоги и сборы, пишет Autonews
.
Так, Haval H5 в России доступен с бензиновым и дизельным двигателями. В Китае есть более простые версии с задним приводом и механикой. В России машина стоит от 3,6 до 4,3 миллиона рублей, в Китае — от 1,6 до 2,1 миллиона рублей.
Geely Cityray в России продается с 1,5-литровым двигателем и передним приводом. В Китае он доступен с более мощным 1,5-литровым мотором. В России машина стоит от 2,6 до 3,1 миллиона рублей, в Китае — от 1,2 до 1,6 миллиона рублей.
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Tank 700 в России представлен гибридной версией Edition One за 11,9 миллиона рублей. В Китае он стоит от 700 тысяч юаней (9,5 миллиона рублей).
Обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max в России стоит от 2,8 до 3,4 миллиона рублей. В Китае минимальная стоимость машины — 74,9 тысяч юаней (1 миллион рублей), топовая — 109,9 тысяч юаней (1,5 миллиона рублей). В России самая доступная модель GAC GS3 стоит от 2,3 миллиона рублей. В Китае машина продается под маркой Trumpchi, стоит от 85 тысяч юаней (1,5 миллиона рублей).
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>