Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ ожидает снижение спроса на розничные кредиты в России - 16.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241016/kredity-852201089.html
ВТБ ожидает снижение спроса на розничные кредиты в России
ВТБ ожидает снижение спроса на розничные кредиты в России - 16.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ ожидает снижение спроса на розничные кредиты в России
Спрос на розничные кредиты в РФ сократится по итогам 2024 года более чем на 15%, до 13,5 триллиона рублей, говорится в сообщении ВТБ. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T09:27+0300
2024-10-16T09:28+0300
экономика
россия
втб
кредит
https://cdnn.1prime.ru/img/83630/91/836309120_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_345bf820e709bb6fa4e239118b04a8ed.jpg
СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. Спрос на розничные кредиты в РФ сократится по итогам 2024 года более чем на 15%, до 13,5 триллиона рублей, говорится в сообщении ВТБ. "На рынке продолжается сокращение объемов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для так называемой "кредитной зимы". Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года и пока не видим предпосылок к изменению ситуации и в начале следующего года", - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках форума Finopolis 2024, его слова приводятся в сообщении. "ВТБ ждет снижения общерыночных продаж по итогам года более чем на 15% - до 13,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении. ВТБ на основе данных аналитической компании Frank RG, без учета POS-кредитования, прогнозирует, что в четвертом квартале объемы рынка розничного кредитования РФ снизятся на 36% к аналогичному периоду прошлого года, выдачи достигнут порядка 2,7 триллиона рублей. Самое заметное снижение в четвертом квартале, по мнению аналитиков банка, продемонстрирует ипотека, выдачи по ней на рынке упадут до 1,2 триллиона рублей – в 2 раза (на 48%). Ожидается, что сокращение объемов выдач (на 33%) ждет и кредиты наличными – до 1 триллиона рублей. В плюсе окажется только рынок автокредитования с ростом на 12%, здесь выдачи составят 527 миллиардов рублей. По прогнозам ВТБ, общий объем кредитных выдач за 10 месяцев этого года составит около 11,7 триллиона рублей, что на 14% ниже значений января-октября прошлого года. Ожидается, что динамика ВТБ будет на уровне рынка – сумма розничных кредитов по итогам 10 месяцев достигнет 2 триллионов рублей. Ожидается, что по итогам 2024 года совокупный объем выдач залоговых кредитов (ипотека и авто) на рынке РФ составит 7,5 триллиона и снова превысит выдачи кредитов наличными (6 триллионов). Объем ипотечных выдач составит 5,1 триллиона рублей, что почти на 35% ниже результатов 2023 года. При этом спрос на автокредиты покажет положительную динамику, показав рост на порядка 60%, в текущем году их выдачи могу превысить рекордные для РФ 2,4 триллиона рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83630/91/836309120_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_7d71873c437b55076fe46f5815d72270.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, втб, кредит
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, кредит
09:27 16.10.2024 (обновлено: 09:28 16.10.2024)
 
ВТБ ожидает снижение спроса на розничные кредиты в России

ВТБ: спрос на розничные кредиты в России сократится до 13,5 триллиона рублей

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОфис "ВТБ" в Москве
Офис ВТБ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. Спрос на розничные кредиты в РФ сократится по итогам 2024 года более чем на 15%, до 13,5 триллиона рублей, говорится в сообщении ВТБ.
"На рынке продолжается сокращение объемов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для так называемой "кредитной зимы". Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года и пока не видим предпосылок к изменению ситуации и в начале следующего года", - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках форума Finopolis 2024, его слова приводятся в сообщении.
"ВТБ ждет снижения общерыночных продаж по итогам года более чем на 15% - до 13,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
ВТБ на основе данных аналитической компании Frank RG, без учета POS-кредитования, прогнозирует, что в четвертом квартале объемы рынка розничного кредитования РФ снизятся на 36% к аналогичному периоду прошлого года, выдачи достигнут порядка 2,7 триллиона рублей.
Самое заметное снижение в четвертом квартале, по мнению аналитиков банка, продемонстрирует ипотека, выдачи по ней на рынке упадут до 1,2 триллиона рублей – в 2 раза (на 48%). Ожидается, что сокращение объемов выдач (на 33%) ждет и кредиты наличными – до 1 триллиона рублей. В плюсе окажется только рынок автокредитования с ростом на 12%, здесь выдачи составят 527 миллиардов рублей.
По прогнозам ВТБ, общий объем кредитных выдач за 10 месяцев этого года составит около 11,7 триллиона рублей, что на 14% ниже значений января-октября прошлого года. Ожидается, что динамика ВТБ будет на уровне рынка – сумма розничных кредитов по итогам 10 месяцев достигнет 2 триллионов рублей.
Ожидается, что по итогам 2024 года совокупный объем выдач залоговых кредитов (ипотека и авто) на рынке РФ составит 7,5 триллиона и снова превысит выдачи кредитов наличными (6 триллионов). Объем ипотечных выдач составит 5,1 триллиона рублей, что почти на 35% ниже результатов 2023 года. При этом спрос на автокредиты покажет положительную динамику, показав рост на порядка 60%, в текущем году их выдачи могу превысить рекордные для РФ 2,4 триллиона рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯВТБкредит
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала