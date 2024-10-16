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ВТБ ожидает снижение спроса на розничные кредиты в России

ВТБ ожидает снижение спроса на розничные кредиты в России - 16.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ ожидает снижение спроса на розничные кредиты в России

Спрос на розничные кредиты в РФ сократится по итогам 2024 года более чем на 15%, до 13,5 триллиона рублей, говорится в сообщении ВТБ. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T09:27+0300

2024-10-16T09:27+0300

2024-10-16T09:28+0300

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СОЧИ, 16 окт - ПРАЙМ. Спрос на розничные кредиты в РФ сократится по итогам 2024 года более чем на 15%, до 13,5 триллиона рублей, говорится в сообщении ВТБ. "На рынке продолжается сокращение объемов кредитования физлиц и перевод средств клиентов в накопления. Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для так называемой "кредитной зимы". Мы ожидаем снижения спроса на розничные кредиты более чем на 15% к итогам прошлого года и пока не видим предпосылок к изменению ситуации и в начале следующего года", - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках форума Finopolis 2024, его слова приводятся в сообщении. "ВТБ ждет снижения общерыночных продаж по итогам года более чем на 15% - до 13,5 триллиона рублей", - говорится в сообщении. ВТБ на основе данных аналитической компании Frank RG, без учета POS-кредитования, прогнозирует, что в четвертом квартале объемы рынка розничного кредитования РФ снизятся на 36% к аналогичному периоду прошлого года, выдачи достигнут порядка 2,7 триллиона рублей. Самое заметное снижение в четвертом квартале, по мнению аналитиков банка, продемонстрирует ипотека, выдачи по ней на рынке упадут до 1,2 триллиона рублей – в 2 раза (на 48%). Ожидается, что сокращение объемов выдач (на 33%) ждет и кредиты наличными – до 1 триллиона рублей. В плюсе окажется только рынок автокредитования с ростом на 12%, здесь выдачи составят 527 миллиардов рублей. По прогнозам ВТБ, общий объем кредитных выдач за 10 месяцев этого года составит около 11,7 триллиона рублей, что на 14% ниже значений января-октября прошлого года. Ожидается, что динамика ВТБ будет на уровне рынка – сумма розничных кредитов по итогам 10 месяцев достигнет 2 триллионов рублей. Ожидается, что по итогам 2024 года совокупный объем выдач залоговых кредитов (ипотека и авто) на рынке РФ составит 7,5 триллиона и снова превысит выдачи кредитов наличными (6 триллионов). Объем ипотечных выдач составит 5,1 триллиона рублей, что почти на 35% ниже результатов 2023 года. При этом спрос на автокредиты покажет положительную динамику, показав рост на порядка 60%, в текущем году их выдачи могу превысить рекордные для РФ 2,4 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, кредит