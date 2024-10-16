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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 17 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 17 октября - 16.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 17 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,34 копейки - до 13,5917 рубля, курс доллара - на 24,47 копейки, до 97,2568 рубля, курс | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T17:23+0300
2024-10-16T17:23+0300
2024-10-16T17:23+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
россия
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,34 копейки - до 13,5917 рубля, курс доллара - на 24,47 копейки, до 97,2568 рубля, курс евро - на 40,87 копейки, до 106,0844 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 17 октября
Официальный курс юаня на четверг - 13,59 руб, доллара - 97,26 руб, евро - 106,08 руб
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,34 копейки - до 13,5917 рубля, курс доллара - на 24,47 копейки, до 97,2568 рубля, курс евро - на 40,87 копейки, до 106,0844 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.