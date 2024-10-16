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Цены на нефть колеблются из-за Китая и Ближнего Востока - 16.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241016/neft-852215627.html
Цены на нефть колеблются из-за Китая и Ближнего Востока
Цены на нефть колеблются из-за Китая и Ближнего Востока - 16.10.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть колеблются из-за Китая и Ближнего Востока
Мировые цены на нефть колеблются на фоне неопределенных перспектив экономики Китая и опасений эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и... | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T21:39+0300
2024-10-16T21:39+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются на фоне неопределенных перспектив экономики Китая и опасений эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 20.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,12% - до 74,16 доллара за баррель. Минутами ранее котировки незначительно росли. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,31% - до 70,36 доллара. "Что касается спроса (на нефть - ред.), то участники рынка ожидают более четких сигналов относительно денежно-кредитной политики Китая, поскольку неопределенность в отношении восстановления его экономики влияет на ожидания по спросу на нефть", - сказал порталу MarketWatch старший рыночный стратег Exness Кристофер Тахир (Christopher Tahir). В свою очередь главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам (Naeem Aslam) отметил, что трейдеры также учитывают напряженность на Ближнем Востоке, при этом базовый сценарий предполагает нанесение ограниченного удара Израиля по энергетическим объектам Ирана. Эскалация конфликта в регионе может отразиться на поставках сырьевых товаров, в том числе нефти.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
21:39 16.10.2024
 
Цены на нефть колеблются из-за Китая и Ближнего Востока

Цены на нефть колеблются на опасениях за экономику Китая и ситуацию вокруг Израиля

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются на фоне неопределенных перспектив экономики Китая и опасений эскалации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 20.55 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,12% - до 74,16 доллара за баррель. Минутами ранее котировки незначительно росли. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,31% - до 70,36 доллара.
"Что касается спроса (на нефть - ред.), то участники рынка ожидают более четких сигналов относительно денежно-кредитной политики Китая, поскольку неопределенность в отношении восстановления его экономики влияет на ожидания по спросу на нефть", - сказал порталу MarketWatch старший рыночный стратег Exness Кристофер Тахир (Christopher Tahir).
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Рынок нефти перешел к коррекции цен
Вчера, 20:40
В свою очередь главный инвестиционный директор Zaye Capital Markets Наим Аслам (Naeem Aslam) отметил, что трейдеры также учитывают напряженность на Ближнем Востоке, при этом базовый сценарий предполагает нанесение ограниченного удара Израиля по энергетическим объектам Ирана. Эскалация конфликта в регионе может отразиться на поставках сырьевых товаров, в том числе нефти.
 
ЭкономикаНефтьцены
 
 
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