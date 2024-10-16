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ЦБ ожидает рост доли безналичных платежей в России
ЦБ ожидает рост доли безналичных платежей в России - 16.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ ожидает рост доли безналичных платежей в России
Доля безналичных платежей в РФ к концу года может составить 86-87%, сказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на Finopolis 2024. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T13:49+0300
2024-10-16T13:49+0300
2024-10-16T13:51+0300
банк россии
россия
безналичные платежи
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в РФ к концу года может составить 86-87%, сказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на Finopolis 2024."У нас сейчас уже доля безналичных платежей 85%. Я думаю, что к концу года это может быть 86-87%. То есть мы уверенно в течение двух ближайших лет выходим на цифру 90, возможно 92 (процента - ред.)", - сказала Скоробогатова на пленарной дискуссии "Умные" технологии и трансформация платежного рынка".
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россия, безналичные платежи
Банк России, РОССИЯ, безналичные платежи
ЦБ ожидает рост доли безналичных платежей в России
ЦБ: доля безналичных платежей в РФ к концу года может составить 86-87%
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в РФ к концу года может составить 86-87%, сказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на Finopolis 2024.
"У нас сейчас уже доля безналичных платежей 85%. Я думаю, что к концу года это может быть 86-87%. То есть мы уверенно в течение двух ближайших лет выходим на цифру 90, возможно 92 (процента - ред.)", - сказала Скоробогатова на пленарной дискуссии "Умные" технологии и трансформация платежного рынка".