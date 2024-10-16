https://1prime.ru/20241016/rakety-852204983.html

"Ответ не понравится". В США объяснили отказ сбивать ракеты над Украиной

"Ответ не понравится". В США объяснили отказ сбивать ракеты над Украиной - 16.10.2024, ПРАЙМ

"Ответ не понравится". В США объяснили отказ сбивать ракеты над Украиной

Соединенные Штаты не сбивают ракеты над территорией Украины из-за опасений, связанных с возможностью ядерной войны с Россией, передает издание Politico. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T11:55+0300

2024-10-16T11:55+0300

2024-10-16T11:55+0300

спецоперация на украине

сша

россия

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не сбивают ракеты над территорией Украины из-за опасений, связанных с возможностью ядерной войны с Россией, передает издание Politico."Жесткий ответ, который, возможно, украинцам не понравится услышать, но который, к сожалению, верен, заключается в том, что мы можем пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, не провоцируя прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Попытка сделать это с Россией связана с гораздо большим риском", - пишет газета со ссылкой на источник в американском сенате.В то же время США отправили американскую противоракетную систему THAAD и группу военных в Израиль, но не предоставляют аналогичную помощь Украине, что вызывает обвинения в двойных стандартах со стороны Киева.Ранее Украина призвала западные страны сбивать ракеты над своей территорией, а также потребовала от европейских союзников разместить системы ПВО для создания бесполетной зоны на западе Украины. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что участие США в уничтожении российских ракет над Украиной будет непосредственной вовлеченностью в конфликт.

https://1prime.ru/20241015/uregulirovanie-852193841.html

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