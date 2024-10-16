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Рубль под прессом: нефть падает, доллар растет

Рубль под прессом: нефть падает, доллар растет - 16.10.2024, ПРАЙМ

Рубль под прессом: нефть падает, доллар растет

Во вторник, 15 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,62%, до 96,02 руб., евро/рубль - на 2,05%, до 105,51... | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T09:00+0300

2024-10-16T09:00+0300

2024-10-16T09:00+0300

экономика

мнения аналитиков

рубль

нефть

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Во вторник, 15 октября, по итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,62%, до 96,02 руб., евро/рубль - на 2,05%, до 105,51 руб., юань/рубль - на 0,36%, до 13,58 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 16 октября: доллар - 97,0121 руб., евро - 105,6757 руб. Торги на Мосбирже открылись ростом по валютам. Рубль растерял прибыль предыдущих двух дней. Основной рост рублевых пар пришелся на основную сессию и остановился на американской сессии. Торговый объем фьючерсом USDRUBF составил 5,1 млрд рублей. Юридические лица закрыли 5043 контракта, в т.ч. коротких позиций 2821. Они могли закрывать короткие позиции, которые открывались 10 октября. Также обратил внимание на то, что рубль подешевел к евро на 2%, тогда как на глобальном валютном рынке пара евро/доллар снизилась до 1,0881. Пара находится под давлением в преддверии решения ЕЦБ по процентной ставке в четверг. Ожидается, что европейский регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов, что может оказать дополнительное давление на евро. Если рубль ослабился на падающем курсе евро к доллару, то явно был дисбаланс на локальном валютном рынке. Поскольку в паре USDRUBF закрывались короткие и длинные позиции, то это наводит на мысль, что сделки по закрытию совершались в рамках хеджирования валютных рисков. А может быть, сработал отложенный эффект резкого снижения нефтяных котировок. Во вторник баррель Brent подешевел на 0,92%, до $74,72. Цены на нефть продолжают находиться под давлением, торгуясь вблизи двухнедельных минимумов. Сегодня утром наблюдается небольшое снижение котировок. Негативному тренду способствуют несколько факторов. Во-первых, ослабли опасения по поводу перебоев в поставках нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Появились сообщения о том, что Израиль не планирует наносить удары по иранским нефтяным и ядерным объектам, что снизило риски серьезных нарушений в глобальных поставках. Во-вторых, есть признаки ослабления спроса на нефть. Китай уже пятый месяц подряд сокращает объемы закупок. Это вызывает беспокойство относительно общего снижения спроса на энергоносители. ОПЕК также понизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2024 и 2025 годы, что дополнительно усиливает негативные настроения на рынке. Кроме того, укрепление доллара США оказывает давление на цены на нефть. Доллар торгуется вблизи максимумов с начала августа на фоне ожиданий менее агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системой. Сильный доллар традиционно снижает привлекательность сырьевых товаров, номинированных в этой валюте, для покупателей с другими валютами. Учитывая все эти факторы, есть вероятность дальнейшего снижения цен на нефть в краткосрочной перспективе. Риски падения до $72 составляют более 70%. Чтобы отменился этот сценарий, цене необходимо закрепиться выше $77,60. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 96,92 руб. Если доллар пройдет 97 руб. и не станет корректироваться, то двинется к 98 руб. Расширение дефицита бюджета и изменение баланса между спросом и предложением иностранной валюты способны задрать курс выше 98 руб. ЦБ России пока ничего не планирует применять из стабилизирующих мер, а значит, на тонком рынке волатильность рубля может быть повышена. Посмотрим, как откроется рынок, может еще уровень 97 покажет себя как промежуточное сопротивление в виде круглого значения. Несмотря на негативный внешний фон из-за снижения цен на нефть, российский рынок акций продемонстрировал устойчивую восходящую динамику, подкрепленную ослаблением рубля. Индекс Мосбиржи вырос на 1,17%, до 2805,79 п., индекс РТС - на 0,22%, до 911,11 п. При закреплении значения индекса выше 2820 п. сценарий на снижение отменится. Похоже, участники покупают акции, чтобы защититься от двузначной инфляции, которую ощущают россияне. В Росстате она ниже 10% годовых.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, рубль, нефть