https://1prime.ru/20241016/ukraina-852215227.html
США объявили о новой военной помощи Украине
США объявили о новой военной помощи Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
США объявили о новой военной помощи Украине
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, а также пообещали в скором времени дополнительно передать Киеву сотни единиц | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T20:57+0300
2024-10-16T20:57+0300
2024-10-16T20:57+0300
спецоперация на украине
сша
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, а также пообещали в скором времени дополнительно передать Киеву сотни единиц техники, передает Белый дом. Как указывается в сообщении, в новый пакет вошли "дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы".А дополнительные поставки, которые планируется осуществить в ближайшие месяцы, включают в себя "сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, артиллерия, боеприпасы, сотни бронетранспортеров и БМП и др.При этом отмечается, что о новом пакете помощи президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил в беседе с Владимиром Зеленским.
https://1prime.ru/20241016/borrel-852209757.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, военная помощь Украине
США объявили о новой военной помощи Украине
Белый дом: США объявили о новой военной помощи Киеву на $425 млн
МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, а также пообещали в скором времени дополнительно передать Киеву сотни единиц техники, передает Белый дом.
Как указывается в сообщении, в новый пакет вошли "дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы".
А дополнительные поставки, которые планируется осуществить в ближайшие месяцы, включают в себя "сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, артиллерия, боеприпасы, сотни бронетранспортеров и БМП и др.
Боррель призвал страны ЕС брать в долг на увеличение помощи Украине
При этом отмечается, что о новом пакете помощи президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил в беседе с Владимиром Зеленским.