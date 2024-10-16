https://1prime.ru/20241016/ukraina-852215227.html

США объявили о новой военной помощи Украине

США объявили о новой военной помощи Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ

США объявили о новой военной помощи Украине

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, а также пообещали в скором времени дополнительно передать Киеву сотни единиц | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T20:57+0300

2024-10-16T20:57+0300

2024-10-16T20:57+0300

спецоперация на украине

сша

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, а также пообещали в скором времени дополнительно передать Киеву сотни единиц техники, передает Белый дом. Как указывается в сообщении, в новый пакет вошли "дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы".А дополнительные поставки, которые планируется осуществить в ближайшие месяцы, включают в себя "сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, артиллерия, боеприпасы, сотни бронетранспортеров и БМП и др.При этом отмечается, что о новом пакете помощи президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил в беседе с Владимиром Зеленским.

https://1prime.ru/20241016/borrel-852209757.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, военная помощь украине