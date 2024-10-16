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США объявили о новой военной помощи Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
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США объявили о новой военной помощи Украине
США объявили о новой военной помощи Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
США объявили о новой военной помощи Украине
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, а также пообещали в скором времени дополнительно передать Киеву сотни единиц | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T20:57+0300
2024-10-16T20:57+0300
спецоперация на украине
сша
военная помощь украине
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, а также пообещали в скором времени дополнительно передать Киеву сотни единиц техники, передает Белый дом. Как указывается в сообщении, в новый пакет вошли "дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы".А дополнительные поставки, которые планируется осуществить в ближайшие месяцы, включают в себя "сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, артиллерия, боеприпасы, сотни бронетранспортеров и БМП и др.При этом отмечается, что о новом пакете помощи президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил в беседе с Владимиром Зеленским.
https://1prime.ru/20241016/borrel-852209757.html
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сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, военная помощь Украине
20:57 16.10.2024
 
США объявили о новой военной помощи Украине

Белый дом: США объявили о новой военной помощи Киеву на $425 млн

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн, а также пообещали в скором времени дополнительно передать Киеву сотни единиц техники, передает Белый дом.
Как указывается в сообщении, в новый пакет вошли "дополнительные возможности ПВО, боеприпасы воздух-земля, бронированный транспорт и критически важные боеприпасы".
А дополнительные поставки, которые планируется осуществить в ближайшие месяцы, включают в себя "сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, артиллерия, боеприпасы, сотни бронетранспортеров и БМП и др.
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Боррель призвал страны ЕС брать в долг на увеличение помощи Украине
16:03
При этом отмечается, что о новом пакете помощи президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил в беседе с Владимиром Зеленским.
 
Спецоперация на УкраинеСШАвоенная помощь Украине
 
 
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