https://1prime.ru/20241016/ukraina-852216314.html

"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли детали ситуации на Украине

"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли детали ситуации на Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ

"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли детали ситуации на Украине

Граждане Украины разочарованы проводимой Киевом политикой в отношении конфликта, заявил в беседе с изданием Parlamentní listy эксперт Ярослав Штефец. | 16.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-16T23:04+0300

2024-10-16T23:04+0300

2024-10-16T23:05+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Граждане Украины разочарованы проводимой Киевом политикой в отношении конфликта, заявил в беседе с изданием Parlamentní listy эксперт Ярослав Штефец.По его словам, граждане Украины к сегодняшнему дню заметно устали и разочарованы как повальной коррупцией и усиливающимися проблемами с продуктами и энергоснабжением, так и угрозой мобилизации."Плохо воздействуют на них и непосредственные военные потери среди их знакомых или родственников, с чем сегодня столкнулись уже сотни тысяч семей", — отметил Штефец.Также эксперт заявил, что Украина оказалась неспособна защититься от российских ракет и дронов, тогда как русские научилась противодействовать поставленным Западом вооружениям и, более того, сделала большой скачок в сфере применения новых технологий.

https://1prime.ru/20241015/svo-852189519.html

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украинцы, сво, экспертное мнение