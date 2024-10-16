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"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли детали ситуации на Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
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"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли детали ситуации на Украине
"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли детали ситуации на Украине - 16.10.2024, ПРАЙМ
"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли детали ситуации на Украине
Граждане Украины разочарованы проводимой Киевом политикой в отношении конфликта, заявил в беседе с изданием Parlamentní listy эксперт Ярослав Штефец. | 16.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-16T23:04+0300
2024-10-16T23:05+0300
спецоперация на украине
украинцы
сво
экспертное мнение
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Граждане Украины разочарованы проводимой Киевом политикой в отношении конфликта, заявил в беседе с изданием Parlamentní listy эксперт Ярослав Штефец.По его словам, граждане Украины к сегодняшнему дню заметно устали и разочарованы как повальной коррупцией и усиливающимися проблемами с продуктами и энергоснабжением, так и угрозой мобилизации."Плохо воздействуют на них и непосредственные военные потери среди их знакомых или родственников, с чем сегодня столкнулись уже сотни тысяч семей", — отметил Штефец.Также эксперт заявил, что Украина оказалась неспособна защититься от российских ракет и дронов, тогда как русские научилась противодействовать поставленным Западом вооружениям и, более того, сделала большой скачок в сфере применения новых технологий.
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украинцы, сво, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, украинцы, СВО, экспертное мнение
23:04 16.10.2024 (обновлено: 23:05 16.10.2024)
 
"Уже сотни тысяч". На Западе раскрыли детали ситуации на Украине

Эксперт Штефец: украинцы устали от ситуации в стране

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт - ПРАЙМ. Граждане Украины разочарованы проводимой Киевом политикой в отношении конфликта, заявил в беседе с изданием Parlamentní listy эксперт Ярослав Штефец.
По его словам, граждане Украины к сегодняшнему дню заметно устали и разочарованы как повальной коррупцией и усиливающимися проблемами с продуктами и энергоснабжением, так и угрозой мобилизации.
"Плохо воздействуют на них и непосредственные военные потери среди их знакомых или родственников, с чем сегодня столкнулись уже сотни тысяч семей", — отметил Штефец.
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Также эксперт заявил, что Украина оказалась неспособна защититься от российских ракет и дронов, тогда как русские научилась противодействовать поставленным Западом вооружениям и, более того, сделала большой скачок в сфере применения новых технологий.
 
Спецоперация на УкраинеукраинцыСВОэкспертное мнение
 
 
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