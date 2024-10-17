Они и не ожидали: рынок проявляет стойкость

МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В среду, 16 октября, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 96,51 руб., евро/рубль - на 0,52%, до 104,99 руб., юань/рубль - на 0,05%, до 13,53 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 17 октября: доллар – 97,2568 руб., евро – 106,0844 руб. Торги на Мосбирже проходили в спокойном режиме. Активность участников рынка остается низкой. Курс доллара с открытия обновил максимум на 97,20 руб., с которого откатился до 96,50 руб. Рубль немного укрепился к валютам, но пока непонятно, какие факторы подтолкнули его к росту при росте индекса доллара и снижении нефтяных котировок. Поддержку рублю могли оказать продажи валюты и спрос на рублевую ликвидность в связи с дивидендными выплатами. Не исключаю, что на биржу могла поступить валютная выручка от экспортеров. Пока рубль слаб, выгодно продавать валюту для будущих налоговых платежей. Что касается нефтяного рынка, то по итогам дня баррель Brent снизился на 0,04%, до $74,22. Основными факторами, влияющими на нефтяной рынок, я вижу ослабление опасений по поводу нарушения поставок нефти с Ближнего Востока, вялые перспективы глобального спроса на нефть, а также укрепление доллара. Однако стоит отметить, что любые позитивные новости о новых планах стимулирования экономики Китая могли бы ограничить дальнейшее падение цен на нефть. Израиль заверил США, что планируемая ответная атака на Иран не затронет ядерные и нефтяные объекты. Это обещание было дано Белому дому с целью предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке и избежать потенциального роста цен на нефть. Интересно, что запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось на прошлой неделе. По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 11 октября, снизились на 1,58 млн баррелей, в то время как рыночный консенсус предполагал рост на 2,3 млн баррелей. Важно отметить, что на этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) снизили прогнозы роста мирового спроса на нефть на 2024 год. МЭА теперь оценивает рост мирового спроса на нефть в 1,2 миллиона баррелей в день до 104,3 миллиона баррелей в день в следующем году, что примерно на 300 000 баррелей в день ниже предыдущих прогнозов. Доллар США укрепляется на фоне политических ожиданий и слабости других валют. Ключевыми событиями четверга станут решение ЕЦБ по ставке, выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и данные по розничным продажам в США. От динамики курса евро будет зависеть динамика индекса доллара и через него уже динамика Brent. Пара доллар/рубль снизилась до уровня 96,50 руб. Поскольку уровень 97 руб. устоял, то следим сейчас за поддержкой на 95,50 руб. Если он не устоит, тогда опять можно будет рассматривать углубление нисходящей коррекции в сторону 94,60 руб. Да и индекс доллара уже готов к коррекции после 13-дневного роста. Целевая область остается на уровне 98 руб. Индекс Мосбиржи снизился на 0,80%, до 2783,46 п., индекс РТС - до 901,58 п. Индекс Мосбиржи скорректировался после неудачной попытки зафиксироваться выше 2800 пунктов. Это связано с неопределенностью в денежно-кредитной политике на фоне компенсирующих друг друга факторов: дешевеющей нефти и крепкого рубля. Инвесторы ожидают, что ЦБ РФ повысит ставку на 100 б.п. до 20% на следующей неделе. Однако это, вероятно, уже заложено в текущих ценах, поэтому сильной негативной реакции не ожидается. Тем не менее по индексу опять замаячил уровень 2740. Если у покупателей не получится закрепиться выше 2800 п.,то опять будут рассматривать расширение коррекции до 2650 п.
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. В среду, 16 октября, по итогам дня пара доллар/рубль снизилась на 0,42%, до 96,51 руб., евро/рубль - на 0,52%, до 104,99 руб., юань/рубль - на 0,05%, до 13,53 руб. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 17 октября: доллар – 97,2568 руб., евро – 106,0844 руб.
Торги на Мосбирже проходили в спокойном режиме. Активность участников рынка остается низкой. Курс доллара с открытия обновил максимум на 97,20 руб., с которого откатился до 96,50 руб. Рубль немного укрепился к валютам, но пока непонятно, какие факторы подтолкнули его к росту при росте индекса доллара и снижении нефтяных котировок.
Поддержку рублю могли оказать продажи валюты и спрос на рублевую ликвидность в связи с дивидендными выплатами. Не исключаю, что на биржу могла поступить валютная выручка от экспортеров. Пока рубль слаб, выгодно продавать валюту для будущих налоговых платежей.
Что касается нефтяного рынка, то по итогам дня баррель Brent снизился на 0,04%, до $74,22. Основными факторами, влияющими на нефтяной рынок, я вижу ослабление опасений по поводу нарушения поставок нефти с Ближнего Востока, вялые перспективы глобального спроса на нефть, а также укрепление доллара. Однако стоит отметить, что любые позитивные новости о новых планах стимулирования экономики Китая могли бы ограничить дальнейшее падение цен на нефть.
Израиль заверил США, что планируемая ответная атака на Иран не затронет ядерные и нефтяные объекты. Это обещание было дано Белому дому с целью предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке и избежать потенциального роста цен на нефть.
Интересно, что запасы сырой нефти в США выросли больше, чем ожидалось на прошлой неделе. По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 11 октября, снизились на 1,58 млн баррелей, в то время как рыночный консенсус предполагал рост на 2,3 млн баррелей.
Важно отметить, что на этой неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) снизили прогнозы роста мирового спроса на нефть на 2024 год. МЭА теперь оценивает рост мирового спроса на нефть в 1,2 миллиона баррелей в день до 104,3 миллиона баррелей в день в следующем году, что примерно на 300 000 баррелей в день ниже предыдущих прогнозов.
Доллар США укрепляется на фоне политических ожиданий и слабости других валют. Ключевыми событиями четверга станут решение ЕЦБ по ставке, выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и данные по розничным продажам в США. От динамики курса евро будет зависеть динамика индекса доллара и через него уже динамика Brent.
Пара доллар/рубль снизилась до уровня 96,50 руб. Поскольку уровень 97 руб. устоял, то следим сейчас за поддержкой на 95,50 руб. Если он не устоит, тогда опять можно будет рассматривать углубление нисходящей коррекции в сторону 94,60 руб. Да и индекс доллара уже готов к коррекции после 13-дневного роста. Целевая область остается на уровне 98 руб.
Индекс Мосбиржи снизился на 0,80%, до 2783,46 п., индекс РТС - до 901,58 п. Индекс Мосбиржи скорректировался после неудачной попытки зафиксироваться выше 2800 пунктов. Это связано с неопределенностью в денежно-кредитной политике на фоне компенсирующих друг друга факторов: дешевеющей нефти и крепкого рубля.
Инвесторы ожидают, что ЦБ РФ повысит ставку на 100 б.п. до 20% на следующей неделе. Однако это, вероятно, уже заложено в текущих ценах, поэтому сильной негативной реакции не ожидается. Тем не менее по индексу опять замаячил уровень 2740. Если у покупателей не получится закрепиться выше 2800 п.,то опять будут рассматривать расширение коррекции до 2650 п.
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