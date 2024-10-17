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Названы главные риски при покупке "корейца" с пробегом - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Названы главные риски при покупке "корейца" с пробегом
Названы главные риски при покупке "корейца" с пробегом - 17.10.2024, ПРАЙМ
Названы главные риски при покупке "корейца" с пробегом
Автомобили с пробегом из Южной Кореи становятся все более популярными на российском вторичном рынке, однако их владельцы могут столкнуться с рядом проблем,... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T10:57+0300
2024-10-17T10:57+0300
россия
южная корея
авто
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Автомобили с пробегом из Южной Кореи становятся все более популярными на российском вторичном рынке, однако их владельцы могут столкнуться с рядом проблем, пишет издание Autonews.ru.Южная Корея предлагает практически все популярные модели автомобилей, включая марки, никогда не продававшиеся в России. Однако перед покупкой автомобиля с пробегом из Кореи следует учитывать некоторые особенности.В Корее практически невозможно проверить автомобиль перед покупкой, а культура обслуживания автомобилей остается на низком уровне. Это может привести к проблемам с техническим состоянием машины. На российском рынке существует достаточное количество предложений по продаже автомобилей из Кореи, которые могли быть в лизинге или неоднократно попадали в аварии."Это особенность местного рынка. Если вы кореец и покупаете машину для себя, то вас защищает местное законодательство. Если автомобиль уезжает на экспорт, то с ним дальше может происходить все что угодно, и продавец за это не несет никакой ответственности", — рассказал в беседе с изданием автоэксперт Кирилл Чернов.Чтобы избежать некачественных покупок, эксперты рекомендуют обращаться к проверенным продавцам или компаниям. Одна из особенностей автомобилей из Кореи - высокий пробег и износ подвески, из-за низкой средней скорости движения и большого количества моточасов из-за пробок.
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россия, южная корея, авто
РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Авто
10:57 17.10.2024
 
Названы главные риски при покупке "корейца" с пробегом

Autonews.ru рассказал о главных рисках при покупке машины из Кореи

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкАвтомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Автомобили с пробегом из Южной Кореи становятся все более популярными на российском вторичном рынке, однако их владельцы могут столкнуться с рядом проблем, пишет издание Autonews.ru.
Южная Корея предлагает практически все популярные модели автомобилей, включая марки, никогда не продававшиеся в России. Однако перед покупкой автомобиля с пробегом из Кореи следует учитывать некоторые особенности.
В Корее практически невозможно проверить автомобиль перед покупкой, а культура обслуживания автомобилей остается на низком уровне. Это может привести к проблемам с техническим состоянием машины. На российском рынке существует достаточное количество предложений по продаже автомобилей из Кореи, которые могли быть в лизинге или неоднократно попадали в аварии.
"Это особенность местного рынка. Если вы кореец и покупаете машину для себя, то вас защищает местное законодательство. Если автомобиль уезжает на экспорт, то с ним дальше может происходить все что угодно, и продавец за это не несет никакой ответственности", — рассказал в беседе с изданием автоэксперт Кирилл Чернов.
Чтобы избежать некачественных покупок, эксперты рекомендуют обращаться к проверенным продавцам или компаниям. Одна из особенностей автомобилей из Кореи - высокий пробег и износ подвески, из-за низкой средней скорости движения и большого количества моточасов из-за пробок.
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
Россиянам перечислили самые бюджетные автомобили Hyundai
10:02
 
РОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯАвто
 
 
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