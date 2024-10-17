https://1prime.ru/20241017/avto-852223201.html

Названы главные риски при покупке "корейца" с пробегом

Названы главные риски при покупке "корейца" с пробегом - 17.10.2024, ПРАЙМ

Названы главные риски при покупке "корейца" с пробегом

Автомобили с пробегом из Южной Кореи становятся все более популярными на российском вторичном рынке, однако их владельцы могут столкнуться с рядом проблем,... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T10:57+0300

2024-10-17T10:57+0300

2024-10-17T10:57+0300

россия

южная корея

авто

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Автомобили с пробегом из Южной Кореи становятся все более популярными на российском вторичном рынке, однако их владельцы могут столкнуться с рядом проблем, пишет издание Autonews.ru.Южная Корея предлагает практически все популярные модели автомобилей, включая марки, никогда не продававшиеся в России. Однако перед покупкой автомобиля с пробегом из Кореи следует учитывать некоторые особенности.В Корее практически невозможно проверить автомобиль перед покупкой, а культура обслуживания автомобилей остается на низком уровне. Это может привести к проблемам с техническим состоянием машины. На российском рынке существует достаточное количество предложений по продаже автомобилей из Кореи, которые могли быть в лизинге или неоднократно попадали в аварии."Это особенность местного рынка. Если вы кореец и покупаете машину для себя, то вас защищает местное законодательство. Если автомобиль уезжает на экспорт, то с ним дальше может происходить все что угодно, и продавец за это не несет никакой ответственности", — рассказал в беседе с изданием автоэксперт Кирилл Чернов.Чтобы избежать некачественных покупок, эксперты рекомендуют обращаться к проверенным продавцам или компаниям. Одна из особенностей автомобилей из Кореи - высокий пробег и износ подвески, из-за низкой средней скорости движения и большого количества моточасов из-за пробок.

https://1prime.ru/20241017/avto-852221798.html

южная корея

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россия, южная корея, авто