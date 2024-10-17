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"Сбер" и Т-Банк начали тестировать технологию открытых API

"Сбер" и Т-Банк начали тестировать технологию открытых API - 17.10.2024, ПРАЙМ

"Сбер" и Т-Банк начали тестировать технологию открытых API

Сбербанк и Т-Банк приступили к тестированию технологии открытых API для пилотной группы клиентов, которые смогут видеть балансы карт обоих банков в своих... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T09:10+0300

2024-10-17T09:10+0300

2024-10-17T09:10+0300

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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Сбербанк и Т-Банк приступили к тестированию технологии открытых API для пилотной группы клиентов, которые смогут видеть балансы карт обоих банков в своих мобильных приложениях, сообщили в кредитных организациях на форуме Finopolis. "Сбер" и Т-Банк приступили к раскатке технологии Открытые API на тестовую группу клиентов. Первые из них смогут видеть балансы карт обоих банков в своих мобильных приложениях. Участие в проекте возможно после подписания согласия на предоставление доступа к счетам в другом банке", - говорится в сообщении. Сделать новый функционал доступным для всех клиентов планируется в начале следующего года. О намерении банков в 2025 году в полном объеме запустить друг для друга возможность видеть и использовать в приложениях счета другого банка сообщалось в конце сентября. Технологии открытых API позволяют объединить в одном приложении карты разных банков, следить за балансом и историей операций, управлять согласиями и переводить деньги самому себе из одного банка в другой, отмечается в материалах. Для участия в тестировании клиентам "Сбера" необходимо подключить бета-версию, клиентам Т-Банка - вступить в бета-сообщество. Затем клиенту необходимо выбрать, какие продукты будут отображаться в приложении банка-партнера, и подписать согласие на предоставление доступа к счетам в другом банке, говорится в сообщении. "После подключения бета-версии можно будет добавить свои карты и платежные счета из Т-Банка в "Сбербанк Онлайн", и тогда они отобразятся на главном экране приложения рядом с картами и счетами "Сбера" - получится единый кошелек. Соответственно, в приложении Т-Банка все выглядит зеркально. Важно, что данные по счетам в банке-партнере будут обновляться только в момент входа в приложение. Наши протоколы безопасности отвечают всем требованиям и стандартам Открытых API, так что данные клиентов надежно защищены", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, руководителя блока "Транзакционный банкинг B2C" Сбербанка Дмитрия Малых. "Как у двух системно значимых банков, у нас есть общая цель - создавать лучшие продукты для клиентов. Именно объединение экспертизы позволяет нам улучшать клиентский опыт и модифицировать банковские продукты, делая их более технологичными. Пользователям технология Открытых API поможет сделать более комфортным процесс отслеживания и распределения личных финансов, а для нас - представителей банковского сектора - персонализировать предложения и усовершенствовать их, исходя из запросов клиентов", - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, т-банк, карты