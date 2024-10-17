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Пивовары AB InBev Efes добиваются признания своего пива общеизвестным - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Пивовары AB InBev Efes добиваются признания своего пива общеизвестным
Пивовары AB InBev Efes добиваются признания своего пива общеизвестным - 17.10.2024, ПРАЙМ
Пивовары AB InBev Efes добиваются признания своего пива общеизвестным
Клинское АО "АБ ИнБев Эфес" (AB InBev Efes) просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, которым этой крупной пивоваренной... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T13:29+0300
2024-10-17T13:29+0300
пиво
ab inbev efes
бренд
роспатент
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Клинское АО "АБ ИнБев Эфес" (AB InBev Efes) просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, которым этой крупной пивоваренной компании было отказано в присвоении ее товарному знаку "Старый мельник" статуса общеизвестного в России, следует из опубликованного определения суда. В заявлении, поданном в Роспатент в 2023 году, компания, которой уже принадлежит один общеизвестный бренд – "Клинское", просила признать бренд "Старый мельник" общеизвестным для единственного товара "пиво" с 1 января 2022 года. Выпуск пива под таким названием начался еще в 1999 году. В качестве доказательств известности заявитель представил сведения о поставках пива, которые охватывают почти все российские регионы и с 2018 по 2023 год превысили 14 миллионов гектолитров, сведения о доле рынка, которая, по данным аналитической компании "Эй Си Нильсен", составила 78% в городах России, при этом с января 2021 по октябрь 2023 года бренд "Старый мельник" занимал 5-е место в России по продажам. AB InBev Efes передала в Роспатент сведения о своих рекламных бюджетах на продвижение бренда по стратегии "360 градусов", то есть с привлечением максимального количества видов коммуникационных каналов – телевидение, интернет, соцсети, СМИ, спонсорство и т.д., а также результаты соцопроса, в котором 93,3% респондентов сообщили, что знают обозначение "Старый мельник". Однако Роспатент пришел к выводу, что все эти сведения не могут свидетельствовать о том, что обозначение "Старый мельник" обладает "уровнем известности по отношению к компании, которая использует данное обозначение в качестве изготовителя товаров, достаточным для признания… общеизвестным товарным знаком". Оспариваемое пивоварами решение ведомство вынесло в июле. Суд приступит к рассмотрению спора 18 ноября. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет свою силу при неиспользовании. AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый Мельник из Бочонка") - крупнейшая пивоваренная компания на российском рынке. Компания имеет 11 заводов во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе, а также три солодовенных комплекса в Казани, Омске и Саранске.
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пиво, ab inbev efes, бренд, роспатент
пиво, AB InBev Efes, бренд, Роспатент
13:29 17.10.2024
 
Пивовары AB InBev Efes добиваются признания своего пива общеизвестным

Пивовары AB InBev Efes добиваются признания бренда "Старый мельник" общеизвестным в РФ

© fotolia.com / industrieblickПиво
Пиво - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© fotolia.com / industrieblick
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МОСКВА, 17 окт – ПРАЙМ. Клинское АО "АБ ИнБев Эфес" (AB InBev Efes) просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным решение Роспатента, которым этой крупной пивоваренной компании было отказано в присвоении ее товарному знаку "Старый мельник" статуса общеизвестного в России, следует из опубликованного определения суда.
В заявлении, поданном в Роспатент в 2023 году, компания, которой уже принадлежит один общеизвестный бренд – "Клинское", просила признать бренд "Старый мельник" общеизвестным для единственного товара "пиво" с 1 января 2022 года. Выпуск пива под таким названием начался еще в 1999 году.
В качестве доказательств известности заявитель представил сведения о поставках пива, которые охватывают почти все российские регионы и с 2018 по 2023 год превысили 14 миллионов гектолитров, сведения о доле рынка, которая, по данным аналитической компании "Эй Си Нильсен", составила 78% в городах России, при этом с января 2021 по октябрь 2023 года бренд "Старый мельник" занимал 5-е место в России по продажам.
AB InBev Efes передала в Роспатент сведения о своих рекламных бюджетах на продвижение бренда по стратегии "360 градусов", то есть с привлечением максимального количества видов коммуникационных каналов – телевидение, интернет, соцсети, СМИ, спонсорство и т.д., а также результаты соцопроса, в котором 93,3% респондентов сообщили, что знают обозначение "Старый мельник".
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Однако Роспатент пришел к выводу, что все эти сведения не могут свидетельствовать о том, что обозначение "Старый мельник" обладает "уровнем известности по отношению к компании, которая использует данное обозначение в качестве изготовителя товаров, достаточным для признания… общеизвестным товарным знаком". Оспариваемое пивоварами решение ведомство вынесло в июле. Суд приступит к рассмотрению спора 18 ноября.
В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет свою силу при неиспользовании.
AB InBev Efes (бренды Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovickу Kozel, "Старый Мельник из Бочонка") - крупнейшая пивоваренная компания на российском рынке. Компания имеет 11 заводов во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе, а также три солодовенных комплекса в Казани, Омске и Саранске.
 
пивоAB InBev EfesбрендРоспатент
 
 
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