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В Приморье зафиксировали рекордный рост ввоза иномарок в июле-августе - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В Приморье зафиксировали рекордный рост ввоза иномарок в июле-августе
В Приморье зафиксировали рекордный рост ввоза иномарок в июле-августе - 17.10.2024, ПРАЙМ
В Приморье зафиксировали рекордный рост ввоза иномарок в июле-августе
Импорт автомобилей через сухопутную границу в Приморье рекордно вырос в июле-августе текущего года, превысив общий объем поставок за первое полугодие, сообщает... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T05:20+0300
2024-10-17T05:20+0300
иномарки
приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – ПРАЙМ. Импорт автомобилей через сухопутную границу в Приморье рекордно вырос в июле-августе текущего года, превысив общий объем поставок за первое полугодие, сообщает Дальневосточное главное управление Банка России. По данным управления, в преддверии повышения ставки утилизационного сбора на Дальнем Востоке отмечался рост спроса и поставок импортных машин. "На Дальнем Востоке в июле-августе ввоз машин из отдельных стран Азии впервые превысил средний уровень прошлого года. В Приморье рекордно вырос импорт автомобилей через сухопутную границу … Продажи новых иномарок выросли почти на четверть по сравнению со среднемесячным значением в первом полугодии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в указанный период импорт иномарок вырос на 17% по сравнению с первым полугодием 2024 года, а ввоз автомобилей из отдельных стран Азии впервые превысил средний уровень прошлого года. Поставки автомобилей через сухопутную границу в Приморском крае, по данным управления, в июле-августе достигли суммарного объема ввоза за первое полугодие. Аналитики ЦБ связывают это с высокой загруженностью портовой инфраструктуры региона. В сентябре Дальневосточное таможенное управление сообщало о пятикратном росте ввоза через сухопутные пункты пропуска в Приморье легковых автомобилей китайского производства, в январе-августе в регион было ввезено почти 6,5 тысячи таких автомобилей.
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иномарки, приморье, банк россии
иномарки, Приморье, Банк России
05:20 17.10.2024
 
В Приморье зафиксировали рекордный рост ввоза иномарок в июле-августе

ЦБ: ввоз иномарок через сухопутную границу в Приморье рекордно вырос в июле-августе

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкVolkswagen Polo
Volkswagen Polo - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – ПРАЙМ. Импорт автомобилей через сухопутную границу в Приморье рекордно вырос в июле-августе текущего года, превысив общий объем поставок за первое полугодие, сообщает Дальневосточное главное управление Банка России.
По данным управления, в преддверии повышения ставки утилизационного сбора на Дальнем Востоке отмечался рост спроса и поставок импортных машин.
"На Дальнем Востоке в июле-августе ввоз машин из отдельных стран Азии впервые превысил средний уровень прошлого года. В Приморье рекордно вырос импорт автомобилей через сухопутную границу … Продажи новых иномарок выросли почти на четверть по сравнению со среднемесячным значением в первом полугодии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в указанный период импорт иномарок вырос на 17% по сравнению с первым полугодием 2024 года, а ввоз автомобилей из отдельных стран Азии впервые превысил средний уровень прошлого года. Поставки автомобилей через сухопутную границу в Приморском крае, по данным управления, в июле-августе достигли суммарного объема ввоза за первое полугодие. Аналитики ЦБ связывают это с высокой загруженностью портовой инфраструктуры региона.
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В сентябре Дальневосточное таможенное управление сообщало о пятикратном росте ввоза через сухопутные пункты пропуска в Приморье легковых автомобилей китайского производства, в январе-августе в регион было ввезено почти 6,5 тысячи таких автомобилей.
 
иномаркиПриморьеБанк России
 
 
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