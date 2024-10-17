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В МЭР рассказали о работе зарубежных банков с "картой туриста" - 17.10.2024, ПРАЙМ
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В МЭР рассказали о работе зарубежных банков с "картой туриста"
В МЭР рассказали о работе зарубежных банков с "картой туриста" - 17.10.2024, ПРАЙМ
В МЭР рассказали о работе зарубежных банков с "картой туриста"
Зарубежные финансовые организации неохотно идут на контакт с российскими банками и организациями по "карте туриста" из-за опасения санкций, рассказал директор... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T19:57+0300
2024-10-17T19:57+0300
экономика
минэкономразвития рф
россия
платежная "карта туриста"
банки
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Зарубежные финансовые организации неохотно идут на контакт с российскими банками и организациями по "карте туриста" из-за опасения санкций, рассказал директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев. "Одим из важных направлений для нас является так называемая удаленная идентификация, которую мы называем проектом "карта туриста", - сказал он, выступая на форуме Finopolis 2024. "Не буду скрывать, многие финансовые организации за рубежом не очень охотно идут на контакт для того, чтобы наши банковские организации заключали с ними контракты, ввиду возможности последующих санкций после совершения определенных банковских операций с нашими коллегами из банковских организаций", - отметил он. Власти РФ летом прошлого года приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях. В начале июня замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщал, что "карта туриста" полноценно заработала в России для туристов из некоторых стран. По его словам, пока не во всех странах удалось найти финансовых партнеров. В сентябре Ассоциация туроператоров России сообщала, что рост иностранного турпотока в РФ этим летом тормозила платежная проблема. Там заявляли, что "карта туриста" для иностранцев так и не заработала в полной мере, путешественники в основном едут с наличными.
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минэкономразвития рф, россия, платежная "карта туриста", банки
Экономика, Минэкономразвития РФ, РОССИЯ, платежная "Карта туриста", Банки
19:57 17.10.2024
 
В МЭР рассказали о работе зарубежных банков с "картой туриста"

МЭР: зарубежные банки неохотно идут на контакт с РФ по "карте туриста"

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИРИУС, 17 окт - ПРАЙМ. Зарубежные финансовые организации неохотно идут на контакт с российскими банками и организациями по "карте туриста" из-за опасения санкций, рассказал директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.
"Одим из важных направлений для нас является так называемая удаленная идентификация, которую мы называем проектом "карта туриста", - сказал он, выступая на форуме Finopolis 2024.
"Не буду скрывать, многие финансовые организации за рубежом не очень охотно идут на контакт для того, чтобы наши банковские организации заключали с ними контракты, ввиду возможности последующих санкций после совершения определенных банковских операций с нашими коллегами из банковских организаций", - отметил он.
Власти РФ летом прошлого года приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях. В начале июня замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщал, что "карта туриста" полноценно заработала в России для туристов из некоторых стран. По его словам, пока не во всех странах удалось найти финансовых партнеров.
В сентябре Ассоциация туроператоров России сообщала, что рост иностранного турпотока в РФ этим летом тормозила платежная проблема. Там заявляли, что "карта туриста" для иностранцев так и не заработала в полной мере, путешественники в основном едут с наличными.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
В МЭР назвали число иностранных туристов, посетивших Россию с начала года
19:08
 
ЭкономикаМинэкономразвития РФРОССИЯплатежная "Карта туриста"Банки
 
 
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