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Запад готовится к переходу Украины под контроль России
Запад готовится к переходу Украины под контроль России - 17.10.2024, ПРАЙМ
Запад готовится к переходу Украины под контроль России
Все больше украинских населенных пунктов переходят под контроль ВС России. При этом многие являются критически важными для экономики страны, сообщает издание... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T12:09+0300
2024-10-17T12:09+0300
2024-10-17T12:09+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Все больше украинских населенных пунктов переходят под контроль ВС России. При этом многие являются критически важными для экономики страны, сообщает издание "MWM".Так, на Западе все чаще слышны пессимистичные прогнозы относительно разрешения украинского конфликта. Большую роль в этом сыграла череда успешных операций российских военных по освобождению стратегически важных населенных пунктов в Донбассе.Особенно серьезную угрозу для украинской экономики представляет быстрое продвижение ВС России к Красноармейску (украинское название города - Покровск, прим. ред.), в котором расположены крупный Покровский горно-обогатительный комбинат и Красноармейская Западная шахта по добыче коксующегося угля. Переход города под контроль российских подразделений нанесет непоправимый ущерб сталелитейной промышленности страны.Полный текст читайте на ИноСМИ
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россия, украина, запад
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
Запад готовится к переходу Украины под контроль России
MWM: западные оценки указывают на надвигающуюся катастрофу для ВСУ
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ.
Все больше украинских населенных пунктов переходят под контроль ВС России. При этом многие являются критически важными для экономики страны, сообщает издание "MWM
".
Так, на Западе все чаще слышны пессимистичные прогнозы относительно разрешения украинского конфликта. Большую роль в этом сыграла череда успешных операций российских военных по освобождению стратегически важных населенных пунктов в Донбассе.
Особенно серьезную угрозу для украинской экономики представляет быстрое продвижение ВС России к Красноармейску (украинское название города - Покровск, прим. ред.), в котором расположены крупный Покровский горно-обогатительный комбинат и Красноармейская Западная шахта по добыче коксующегося угля. Переход города под контроль российских подразделений нанесет непоправимый ущерб сталелитейной промышленности страны.
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