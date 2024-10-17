Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241017/klon-852238906.html
Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки
Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки - 17.10.2024, ПРАЙМ
Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки
Пенсионер из итальянской провинции Лечче собрал точную копию своей машины, чтобы уплачивать меньше налогов и экономить на страховке. Об этом сообщила Финансовая | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T20:11+0300
2024-10-17T20:11+0300
италия
авто
налог
страховка
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/23/828882398_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_d23b5675a04bd38c8ce191cc9943ee34.jpg
РИМ, 17 окт - ПРАЙМ. Пенсионер из итальянской провинции Лечче собрал точную копию своей машины, чтобы уплачивать меньше налогов и экономить на страховке. Об этом сообщила Финансовая гвардия Италии. Ведомство разместило в сообщении фото двух идентичных автомобилей Fiat Punto синего цвета. Автором данной схемы является экс-сотрудник автомастерской, у которого правоохранители нашли машины с одинаковыми номерами и с одним страховым полисом на двоих. Из сообщения Финансовой гвардии следует, что в результате проверок было установлено, что клонированное авто было оснащено номерами из стеклопластика и не имело опознавательных знаков в моторном отсеке, а его номер кузова оказался перебитым. Следователи установили, что пенсионер, скорее всего, забрал машину на свалке перед тем, как тот должны были подвергнуть утилизации, а затем покрасил его и переделал "таким образом, чтобы сделать его идентичным другому семейному автомобилю, создав тем самым настоящую копию". "Клон" у авторемонтника забрали, о принятых в его отношении мерах не сообщается.
https://1prime.ru/20241015/avto-852186754.html
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/23/828882398_182:0:2819:1978_1920x0_80_0_0_83319bf82ac494eb46c12e66bd73d3f0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
италия, авто, налог, страховка
ИТАЛИЯ, Авто, НАЛОГ, страховка
20:11 17.10.2024
 
Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки

Фингвардия Италии: пенсионер создал копию своей машины ради налогов и страховки

© AFP / Alberto Pizzoli Итальянский флаг на улице во Флоренции
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© AFP / Alberto Pizzoli
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РИМ, 17 окт - ПРАЙМ. Пенсионер из итальянской провинции Лечче собрал точную копию своей машины, чтобы уплачивать меньше налогов и экономить на страховке. Об этом сообщила Финансовая гвардия Италии.
Ведомство разместило в сообщении фото двух идентичных автомобилей Fiat Punto синего цвета. Автором данной схемы является экс-сотрудник автомастерской, у которого правоохранители нашли машины с одинаковыми номерами и с одним страховым полисом на двоих.
Из сообщения Финансовой гвардии следует, что в результате проверок было установлено, что клонированное авто было оснащено номерами из стеклопластика и не имело опознавательных знаков в моторном отсеке, а его номер кузова оказался перебитым.
Следователи установили, что пенсионер, скорее всего, забрал машину на свалке перед тем, как тот должны были подвергнуть утилизации, а затем покрасил его и переделал "таким образом, чтобы сделать его идентичным другому семейному автомобилю, создав тем самым настоящую копию". "Клон" у авторемонтника забрали, о принятых в его отношении мерах не сообщается.
Презентация новой Lada Granta на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
Российский автомобиль попал в десятку самых популярных седанов в мире
15 октября, 13:20
 
ИТАЛИЯАвтоНАЛОГстраховка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала