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Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки
Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки - 17.10.2024, ПРАЙМ
Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки
Пенсионер из итальянской провинции Лечче собрал точную копию своей машины, чтобы уплачивать меньше налогов и экономить на страховке. Об этом сообщила Финансовая | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T20:11+0300
2024-10-17T20:11+0300
2024-10-17T20:11+0300
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РИМ, 17 окт - ПРАЙМ. Пенсионер из итальянской провинции Лечче собрал точную копию своей машины, чтобы уплачивать меньше налогов и экономить на страховке. Об этом сообщила Финансовая гвардия Италии. Ведомство разместило в сообщении фото двух идентичных автомобилей Fiat Punto синего цвета. Автором данной схемы является экс-сотрудник автомастерской, у которого правоохранители нашли машины с одинаковыми номерами и с одним страховым полисом на двоих. Из сообщения Финансовой гвардии следует, что в результате проверок было установлено, что клонированное авто было оснащено номерами из стеклопластика и не имело опознавательных знаков в моторном отсеке, а его номер кузова оказался перебитым. Следователи установили, что пенсионер, скорее всего, забрал машину на свалке перед тем, как тот должны были подвергнуть утилизации, а затем покрасил его и переделал "таким образом, чтобы сделать его идентичным другому семейному автомобилю, создав тем самым настоящую копию". "Клон" у авторемонтника забрали, о принятых в его отношении мерах не сообщается.
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италия, авто, налог, страховка
ИТАЛИЯ, Авто, НАЛОГ, страховка
Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки
Фингвардия Италии: пенсионер создал копию своей машины ради налогов и страховки
РИМ, 17 окт - ПРАЙМ. Пенсионер из итальянской провинции Лечче собрал точную копию своей машины, чтобы уплачивать меньше налогов и экономить на страховке. Об этом сообщила Финансовая гвардия Италии.
Ведомство разместило в сообщении фото двух идентичных автомобилей Fiat Punto синего цвета. Автором данной схемы является экс-сотрудник автомастерской, у которого правоохранители нашли машины с одинаковыми номерами и с одним страховым полисом на двоих.
Из сообщения Финансовой гвардии следует, что в результате проверок было установлено, что клонированное авто было оснащено номерами из стеклопластика и не имело опознавательных знаков в моторном отсеке, а его номер кузова оказался перебитым.
Следователи установили, что пенсионер, скорее всего, забрал машину на свалке перед тем, как тот должны были подвергнуть утилизации, а затем покрасил его и переделал "таким образом, чтобы сделать его идентичным другому семейному автомобилю, создав тем самым настоящую копию". "Клон" у авторемонтника забрали, о принятых в его отношении мерах не сообщается.
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