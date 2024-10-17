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Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки

Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки - 17.10.2024, ПРАЙМ

Итальянский пенсионер "клонировал" свою машину ради налогов и страховки

Пенсионер из итальянской провинции Лечче собрал точную копию своей машины, чтобы уплачивать меньше налогов и экономить на страховке. Об этом сообщила Финансовая | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T20:11+0300

2024-10-17T20:11+0300

2024-10-17T20:11+0300

италия

авто

налог

страховка

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РИМ, 17 окт - ПРАЙМ. Пенсионер из итальянской провинции Лечче собрал точную копию своей машины, чтобы уплачивать меньше налогов и экономить на страховке. Об этом сообщила Финансовая гвардия Италии. Ведомство разместило в сообщении фото двух идентичных автомобилей Fiat Punto синего цвета. Автором данной схемы является экс-сотрудник автомастерской, у которого правоохранители нашли машины с одинаковыми номерами и с одним страховым полисом на двоих. Из сообщения Финансовой гвардии следует, что в результате проверок было установлено, что клонированное авто было оснащено номерами из стеклопластика и не имело опознавательных знаков в моторном отсеке, а его номер кузова оказался перебитым. Следователи установили, что пенсионер, скорее всего, забрал машину на свалке перед тем, как тот должны были подвергнуть утилизации, а затем покрасил его и переделал "таким образом, чтобы сделать его идентичным другому семейному автомобилю, создав тем самым настоящую копию". "Клон" у авторемонтника забрали, о принятых в его отношении мерах не сообщается.

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италия, авто, налог, страховка