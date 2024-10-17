Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ обяжет банки проверять заявки на кредиты на признаки мошенничества - 17.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241017/moshenniki-852229875.html
ЦБ обяжет банки проверять заявки на кредиты на признаки мошенничества
ЦБ обяжет банки проверять заявки на кредиты на признаки мошенничества - 17.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ обяжет банки проверять заявки на кредиты на признаки мошенничества
Банки РФ должны будут проверять заявки на кредиты на наличие признаков мошенничества и при их выявлении предупреждать заемщика, - если кредит все-таки будет... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:47+0300
2024-10-17T14:55+0300
банк россии
мошенники
кредит
мфо
https://cdnn.1prime.ru/img/82889/97/828899716_0:137:2001:1262_1920x0_80_0_0_917273fb7ab2e0144cbb861980094dd7.jpg
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банки РФ должны будут проверять заявки на кредиты на наличие признаков мошенничества и при их выявлении предупреждать заемщика, - если кредит все-таки будет выдан с нарушением антимошеннических норм, то банк не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств, следует из предложений ЦБ РФ по противодействию кредитному мошенничеству."Банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика", - предлагает регулятор."Если финансовая организация выдаст кредит или заем с нарушением антимошеннических норм, то кредитор будет не вправе требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам", - уточняет Центробанк.Микрофинансовые организации (МФО) также будут должны отказывать в выдаче займов клиентам, если информация о них будет найдена в базе данных Банка России о подозрительных счетах."Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций (МФО). Планируется, что они будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора", - говорится в сообщении.Для этого ЦБ планирует предоставить МФО доступ к сведениям из базы данных Центробанка, уточнили в регуляторе.
https://1prime.ru/20241017/okhlazhdenie-852229859.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82889/97/828899716_36:0:1897:1396_1920x0_80_0_0_e3b0c67fb3b3adeff01a4ee01295889f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мошенники, кредит, мфо
Банк России, МОШЕННИКИ, кредит, МФО
14:47 17.10.2024 (обновлено: 14:55 17.10.2024)
 
ЦБ обяжет банки проверять заявки на кредиты на признаки мошенничества

ЦБ: банки РФ должны проверять заявки на кредиты на наличие признаков мошенничества

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банки РФ должны будут проверять заявки на кредиты на наличие признаков мошенничества и при их выявлении предупреждать заемщика, - если кредит все-таки будет выдан с нарушением антимошеннических норм, то банк не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств, следует из предложений ЦБ РФ по противодействию кредитному мошенничеству.
"Банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика", - предлагает регулятор.
"Если финансовая организация выдаст кредит или заем с нарушением антимошеннических норм, то кредитор будет не вправе требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам", - уточняет Центробанк.
Микрофинансовые организации (МФО) также будут должны отказывать в выдаче займов клиентам, если информация о них будет найдена в базе данных Банка России о подозрительных счетах.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
ЦБ намерен ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам
14:52
"Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций (МФО). Планируется, что они будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора", - говорится в сообщении.
Для этого ЦБ планирует предоставить МФО доступ к сведениям из базы данных Центробанка, уточнили в регуляторе.
 
Банк РоссииМОШЕННИКИкредитМФО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала