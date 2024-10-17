https://1prime.ru/20241017/moshenniki-852229875.html
ЦБ обяжет банки проверять заявки на кредиты на признаки мошенничества
ЦБ обяжет банки проверять заявки на кредиты на признаки мошенничества - 17.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ обяжет банки проверять заявки на кредиты на признаки мошенничества
Банки РФ должны будут проверять заявки на кредиты на наличие признаков мошенничества и при их выявлении предупреждать заемщика, - если кредит все-таки будет... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T14:47+0300
2024-10-17T14:47+0300
2024-10-17T14:55+0300
банк россии
мошенники
кредит
мфо
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банки РФ должны будут проверять заявки на кредиты на наличие признаков мошенничества и при их выявлении предупреждать заемщика, - если кредит все-таки будет выдан с нарушением антимошеннических норм, то банк не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств, следует из предложений ЦБ РФ по противодействию кредитному мошенничеству."Банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика", - предлагает регулятор."Если финансовая организация выдаст кредит или заем с нарушением антимошеннических норм, то кредитор будет не вправе требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам", - уточняет Центробанк.Микрофинансовые организации (МФО) также будут должны отказывать в выдаче займов клиентам, если информация о них будет найдена в базе данных Банка России о подозрительных счетах."Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций (МФО). Планируется, что они будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора", - говорится в сообщении.Для этого ЦБ планирует предоставить МФО доступ к сведениям из базы данных Центробанка, уточнили в регуляторе.
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мошенники, кредит, мфо
Банк России, МОШЕННИКИ, кредит, МФО
ЦБ обяжет банки проверять заявки на кредиты на признаки мошенничества
ЦБ: банки РФ должны проверять заявки на кредиты на наличие признаков мошенничества
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Банки РФ должны будут проверять заявки на кредиты на наличие признаков мошенничества и при их выявлении предупреждать заемщика, - если кредит все-таки будет выдан с нарушением антимошеннических норм, то банк не сможет требовать от заемщика исполнения обязательств, следует из предложений ЦБ РФ по противодействию кредитному мошенничеству.
"Банки будут проверять заявку на кредит на наличие признаков мошеннических действий. Если банк заподозрит, что человек оформляет кредит под воздействием злоумышленников, он должен будет предупредить об этом заемщика", - предлагает регулятор.
"Если финансовая организация выдаст кредит или заем с нарушением антимошеннических норм, то кредитор будет не вправе требовать от заемщика исполнения обязательств, начислять проценты и передавать такой кредит коллекторам", - уточняет Центробанк.
Микрофинансовые организации (МФО) также будут должны отказывать в выдаче займов клиентам, если информация о них будет найдена в базе данных Банка России о подозрительных счетах.
ЦБ намерен ввести обязательный период охлаждения по потребкредитам
"Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций (МФО). Планируется, что они будут обязаны зачислять заемные средства на счет, если сведения о заемщике и получателе денег совпадают. Если информация о человеке есть в базе данных Банка России о подозрительных счетах, то МФО должна отказать в заключении договора", - говорится в сообщении.
Для этого ЦБ планирует предоставить МФО доступ к сведениям из базы данных Центробанка, уточнили в регуляторе.