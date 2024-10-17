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Стоимость нефти снижается пятый торговый день подряд - 17.10.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Стоимость нефти снижается пятый торговый день подряд
Стоимость нефти снижается пятый торговый день подряд - 17.10.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается пятый торговый день подряд
Мировые цены на нефть снижаются пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T20:52+0300
2024-10-17T20:52+0300
энергетика
нефть
биржевые торги
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,5% - до 73,85 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 70,03 доллара. По итогам предыдущих четырех торговых дней нефть марки Brent снизилась на 6,52%, марки WTI - на 7,2%. В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,22%, до 103,81 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными для покупки в другой валюте. Инвесторы обратили внимание на публикацию еженедельных данных от управления энергетической информации минэнерго США в четверг вечером. Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 11 октября снизились на 2,2 миллиона баррелей, до 420,5 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост на 2,3 миллиона баррелей.
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нефть, биржевые торги
Энергетика, Нефть, биржевые торги
20:52 17.10.2024
 
Стоимость нефти снижается пятый торговый день подряд

Цена на нефть снижается пятый торговый день подряд и достигла $73,85 за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются пятую торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.39 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,5% - до 73,85 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,51%, до 70,03 доллара. По итогам предыдущих четырех торговых дней нефть марки Brent снизилась на 6,52%, марки WTI - на 7,2%.
В это же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,22%, до 103,81 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их менее доступными для покупки в другой валюте.
Инвесторы обратили внимание на публикацию еженедельных данных от управления энергетической информации минэнерго США в четверг вечером. Коммерческие запасы нефти в США за неделю по 11 октября снизились на 2,2 миллиона баррелей, до 420,5 миллиона баррелей, хотя прогнозировался рост на 2,3 миллиона баррелей.
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