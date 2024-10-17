https://1prime.ru/20241017/pilot-852221320.html
СМИ: в США отсрочили подготовку кадров для важнейшей техники ВСУ
СМИ: в США отсрочили подготовку кадров для важнейшей техники ВСУ - 17.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: в США отсрочили подготовку кадров для важнейшей техники ВСУ
США решили переориентировать программу подготовки пилотов из Украины для управления истребителями F-16. Таким образом срок подготовки необходимых кадров... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T09:37+0300
2024-10-17T09:37+0300
2024-10-17T09:41+0300
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. США решили переориентировать программу подготовки пилотов из Украины для управления истребителями F-16. Таким образом срок подготовки необходимых кадров значительно увеличится, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "США переориентируют подготовку украинских пилотов для F-16 на более молодых кадетов вместо опытных представителей ВВС, это решение может продлить срок получения Киевом полной эскадрильи западных самолетов, готовых к бою, на многие месяцы...", - следует из статьи. Авторы также добавили, что даже при условии подготовки опытных пилотов ВСУ не смогли бы получить эскадрилью истребителей и достаточное количество кадров до лета 2025 года. Зеленский сообщил о поставке истребителей F-16 ВСУ 4 августа.
https://1prime.ru/20241017/udary-852221198.html
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Спецоперация на Украине, F-16, США, пилоты, ВСУ
СМИ: в США отсрочили подготовку кадров для важнейшей техники ВСУ
"WSJ": США меняют программу обучения украинцев на F-16
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ.
США решили переориентировать программу подготовки пилотов из Украины для управления истребителями F-16. Таким образом срок подготовки необходимых кадров значительно увеличится, передает издание Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
"США переориентируют подготовку украинских пилотов для F-16 на более молодых кадетов вместо опытных представителей ВВС, это решение может продлить срок получения Киевом полной эскадрильи западных самолетов, готовых к бою, на многие месяцы...", - следует из статьи. Авторы также добавили, что даже при условии подготовки опытных пилотов ВСУ не смогли бы получить эскадрилью истребителей и достаточное количество кадров до лета 2025 года.
Зеленский сообщил о поставке истребителей F-16 ВСУ 4 августа.
"Применяют уже сейчас". CNN рассказал о сверхсекретном вооружении Украины