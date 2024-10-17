https://1prime.ru/20241017/pilot-852221320.html

СМИ: в США отсрочили подготовку кадров для важнейшей техники ВСУ

СМИ: в США отсрочили подготовку кадров для важнейшей техники ВСУ - 17.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: в США отсрочили подготовку кадров для важнейшей техники ВСУ

США решили переориентировать программу подготовки пилотов из Украины для управления истребителями F-16. Таким образом срок подготовки необходимых кадров... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T09:37+0300

2024-10-17T09:37+0300

2024-10-17T09:41+0300

спецоперация на украине

f-16

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. США решили переориентировать программу подготовки пилотов из Украины для управления истребителями F-16. Таким образом срок подготовки необходимых кадров значительно увеличится, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "США переориентируют подготовку украинских пилотов для F-16 на более молодых кадетов вместо опытных представителей ВВС, это решение может продлить срок получения Киевом полной эскадрильи западных самолетов, готовых к бою, на многие месяцы...", - следует из статьи. Авторы также добавили, что даже при условии подготовки опытных пилотов ВСУ не смогли бы получить эскадрилью истребителей и достаточное количество кадров до лета 2025 года. Зеленский сообщил о поставке истребителей F-16 ВСУ 4 августа.

https://1prime.ru/20241017/udary-852221198.html

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f-16, сша, пилоты, всу