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На Украине раскрыли содержание "секретных пунктов" плана Зеленского
На Украине раскрыли содержание "секретных пунктов" плана Зеленского - 17.10.2024, ПРАЙМ
На Украине раскрыли содержание "секретных пунктов" плана Зеленского
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о том, что предусматривают засекреченные приложения "плана победы" по разрешению украинского... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T05:57+0300
2024-10-17T05:57+0300
2024-10-17T05:57+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о том, что предусматривают засекреченные приложения "плана победы" по разрешению украинского конфликта.Ранее глава киевского режима Зеленский представил свой план Верховной Раде. По документу, который состоит из пяти пунктов и трех нераскрытых дополнений, Киев запрашивает немедленное членство в Североатлантическом альянсе, разрешение ударов "вглубь" России, а также выполнение ряда других условий."Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила", - объяснил Подоляк, комментируя документ в беседе с "РБК-Украина". Он также добавил, что план фиксирует конкретные цели, которые должны быть поражены, а также объемы необходимого для этого оружия.
https://1prime.ru/20241016/ukraina-852215227.html
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владимир зеленский, план
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план
На Украине раскрыли содержание "секретных пунктов" плана Зеленского
Подоляк: в приложениях к плану мира проговорено, какие цели поразить в РФ