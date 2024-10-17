https://1prime.ru/20241017/plan-852217540.html

На Украине раскрыли содержание "секретных пунктов" плана Зеленского

На Украине раскрыли содержание "секретных пунктов" плана Зеленского - 17.10.2024, ПРАЙМ

На Украине раскрыли содержание "секретных пунктов" плана Зеленского

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о том, что предусматривают засекреченные приложения "плана победы" по разрешению украинского... | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T05:57+0300

2024-10-17T05:57+0300

2024-10-17T05:57+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

план

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о том, что предусматривают засекреченные приложения "плана победы" по разрешению украинского конфликта.Ранее глава киевского режима Зеленский представил свой план Верховной Раде. По документу, который состоит из пяти пунктов и трех нераскрытых дополнений, Киев запрашивает немедленное членство в Североатлантическом альянсе, разрешение ударов "вглубь" России, а также выполнение ряда других условий."Там в приложениях как раз проговорено, какое должно быть оружие, чтобы разрушать логистику очень далеко от линии фронта, уничтожать и объекты накопления, и объекты производства, в том числе там, где будет накапливаться живая сила", - объяснил Подоляк, комментируя документ в беседе с "РБК-Украина". Он также добавил, что план фиксирует конкретные цели, которые должны быть поражены, а также объемы необходимого для этого оружия.

https://1prime.ru/20241016/ukraina-852215227.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, план