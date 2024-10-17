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"Бредовый план": на Западе предупредили Зеленского о близящемся провале - 17.10.2024, ПРАЙМ
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"Бредовый план": на Западе предупредили Зеленского о близящемся провале
"Бредовый план": на Западе предупредили Зеленского о близящемся провале - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Бредовый план": на Западе предупредили Зеленского о близящемся провале
"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского оторван от реальности, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X. | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T07:40+0300
2024-10-17T07:40+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
план
нато
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского оторван от реальности, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X."Бредовый план киевского диктатора предполагает вступление в НАТО и поражение России. Ни того, ни другого никогда не случится. Зеленский знает это. НАТО знает это", — подчеркнул эксперт.Боуз также добавил, что в действительности для Киева складывается плачевная ситуация на фронте. Украинский конфликт, считает журналист, завершится полным поражением режима Зеленского.
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владимир зеленский, план, нато
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, план, НАТО
07:40 17.10.2024
 
"Бредовый план": на Западе предупредили Зеленского о близящемся провале

Боуз: "план победы" Зеленского полностью оторван от реальности

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского оторван от реальности, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X.
"Бредовый план киевского диктатора предполагает вступление в НАТО и поражение России. Ни того, ни другого никогда не случится. Зеленский знает это. НАТО знает это", — подчеркнул эксперт.
Боуз также добавил, что в действительности для Киева складывается плачевная ситуация на фронте. Украинский конфликт, считает журналист, завершится полным поражением режима Зеленского.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийпланНАТО
 
 
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