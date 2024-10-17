https://1prime.ru/20241017/plan-852218493.html

"Бредовый план": на Западе предупредили Зеленского о близящемся провале

"Бредовый план": на Западе предупредили Зеленского о близящемся провале - 17.10.2024, ПРАЙМ

"Бредовый план": на Западе предупредили Зеленского о близящемся провале

"План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского оторван от реальности, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X. | 17.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-17T07:40+0300

2024-10-17T07:40+0300

2024-10-17T07:40+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

план

нато

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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. "План победы" главы киевского режима Владимира Зеленского оторван от реальности, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в соцсети X."Бредовый план киевского диктатора предполагает вступление в НАТО и поражение России. Ни того, ни другого никогда не случится. Зеленский знает это. НАТО знает это", — подчеркнул эксперт.Боуз также добавил, что в действительности для Киева складывается плачевная ситуация на фронте. Украинский конфликт, считает журналист, завершится полным поражением режима Зеленского.

https://1prime.ru/20241017/reshenie-852218371.html

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владимир зеленский, план, нато