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"Завис браузер": в США посмеялись над реакцией Сырского на план Зеленского
"Завис браузер": в США посмеялись над реакцией Сырского на план Зеленского - 17.10.2024, ПРАЙМ
"Завис браузер": в США посмеялись над реакцией Сырского на план Зеленского
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с отставным подполковником ВС США Дэниэлом Дэвисом странное поведение... | 17.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-17T09:12+0300
2024-10-17T09:12+0300
2024-10-17T09:12+0300
спецоперация на украине
александр сырский
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план
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МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с отставным подполковником ВС США Дэниэлом Дэвисом странное поведение главкома украинской армии Александра Сырского в ходе представления Зеленским "плана победы" в Раде.Эксперты отметили, что украинские чиновники были напряжены и озадачены на протяжении всего выступления главы киевского режима. При этом они продолжали приветствовать аплодисментами заявления Зеленского."Это выглядит (аплодисменты Сырского — прим. ред.), будто у вас завис браузер <...> Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали", — подчеркнул один из аналитиков.Джонсон отметил, что подобное поведение может свидетельствовать о несоответствии заявлений властей и реального положения дел.
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александр сырский, владимир зеленский, план
Спецоперация на Украине, Александр Сырский, Владимир Зеленский, план
"Завис браузер": в США посмеялись над реакцией Сырского на план Зеленского
В США обсудили странное поведение Сырского во время зачитывания "плана победы"
МОСКВА, 17 окт - ПРАЙМ.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире
YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с отставным подполковником ВС США Дэниэлом Дэвисом странное поведение главкома украинской армии Александра Сырского в ходе представления Зеленским "плана победы" в Раде.
Эксперты отметили, что украинские чиновники были напряжены и озадачены на протяжении всего выступления главы киевского режима. При этом они продолжали приветствовать аплодисментами заявления Зеленского.
"Это выглядит (аплодисменты Сырского — прим. ред.), будто у вас завис браузер <...> Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали", — подчеркнул один из аналитиков.
Джонсон отметил, что подобное поведение может свидетельствовать о несоответствии заявлений властей и реального положения дел.
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